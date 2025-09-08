終於看到陽光　柯文哲曝獄中生活：出牢房走廊上所有人都得面壁

記者蘇晏男／台北報導

涉京華城案被羈押禁見1年的民眾黨前主席柯文哲今（8日）7000萬交保。柯文哲表示，這一年當中對他來講是很大折磨，現在他才知道坐牢跟羈押禁見完全不一樣，今天是他第一次看到陽光。回憶起獄中生活，柯文哲指出，「我也不曉得，也許我是朝廷欽差要犯」，在監獄裡，他要出牢房，所有人在走廊上走路都要暫停，面壁不准看，「我不曉得，奇怪，我有這麼特別」；另柯也說，這次他有機會看到台灣社會另一面。柯提到，大家現在不是都有健保嗎？「我現在才知道健保看一次門診要170塊」。

▲民眾黨前主席柯文哲8日在北檢外發表談話。（圖／記者徐文彬攝）

台北地院5日裁定涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，柯經兩天思考後，8日向律師表達願交保，並由柯妻陳佩琪辦理相關程序。柯文哲約下午2時半許現身並發表談話，柯說，首先他要謝謝小草支持，「這一年有你們，我才能撐到現在」，尤其在父親病危時是他最難挨的時候，「你們呼喊聲，向阿北加油，讓我勇氣走到現在」

柯文哲說，這案在台灣紛紛擾擾一年，可以說是不管是他的帳戶、陳佩琪帳戶、三個小孩帳戶，從國內查到國外，甚至他的住家、辦公室、民眾黨中央黨部、李文忠辦公室也被抄，「我們助理秘書也去抄家」， 連銀行保險箱打開看、連USB去查有沒有虛擬貨幣、冷錢包，但請問檢察官，你們查一年查到什麼？什麼都沒有查到，民進黨作夢也沒想到，民眾黨怎麼會這麼乾淨，公務員作證時說過程合法、長官也沒有任何交代跟指示，只是照程序走。



柯文哲表示，他的疑問是，檢察官不是市政專業、都市計畫專家，所有公務員都說是合法，為什麼檢察官說不合法？然後檢察官跟他律師在爭吵關他的法源有沒有法源基礎；尤其這一年，他遇到很多司法人員，特別是看守所法警，「坦白說很多法警根本是柯粉」，他們都非常兢兢業業、很認真工作，就是這幾個檢察官把中華民國司法信任度摧毀掉，大家非常明白，大罷免32:0，檢察官是很重要因素。

柯文哲說，就為了這幾個檢察官，把台灣社會司法信任度全摧毀，「不然這一年當中對我來講是很大折磨」，現在他才知道坐牢跟羈押禁見完全不一樣；坐牢其實跟當兵差不多，特別是監獄裡參加打飯班，只有睡覺進牢房，平常嘻嘻哈哈在聊天，然羈押禁見是24小時完全看不到陽光，就在小房間裡，只聽的到聲音也看不到人，「我也不曉得，也許我是朝廷欽差要犯」，在監獄裡，他要出牢房全都要暫停，所有人在走廊上走路都要暫停，面壁不准看，「我不曉得，奇怪，我有這麼特別」。

「羈押禁見整整一年，今天是我第一次看到陽光。」柯文哲說，不過被關了一年，也是機會讓他反省改進，當30年外科醫生、8年台北市長，覺得自己太強硬、急躁，所以這一年讓他好好想一下有什麼地方可以改進。

柯文哲提到，立法院長韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」，但他們從未跟苦人生活過，所以這次他有機會看到台灣社會另一面。柯提到，大家現在不是都有健保嗎？「我現在才知道健保看一次門診要170塊」，要跟他關的室友都要身家調查，前前後後跟他被關的9名室友裡，有3個錢卡零元，身上一毛錢都沒有，看病都有問題，另9個人中有4人是車手，從20幾歲到60幾歲都有，台灣有很多事情要做。