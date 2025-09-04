　
他招人妻、女學生露下體直播！一年半賺3700萬　日警逮4人長相曝光

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲他開公司招人妻、女學生露下體直播，一年半賺進3700多萬。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者趙蔡州／綜合報導

日本警方2日在東京逮捕了28歲直播公司社長北川雄基，以及公司旗下3名年齡在20歲至40歲的女演出者，指控4人涉嫌在今年3月至8月間在海外成人網站Stripchat進行猥褻直播。這次是日本警方首次在日本境內逮捕利用Stripchat進行直播的業者。

綜合日媒報導，日本警方調查，北川在東京中央區經營一間專門替女主播開設和管理色情直播網站帳戶的公司，並在X平台以「報酬率最高達85%」、「時薪可達到3萬日圓（約新台幣6224元）」、「可提供專用攝影棚及設備」等字眼招募想兼職賺錢的家庭主婦、學生或其他人員，吸引約180名女性註冊擔任色情直播主。

警方指出，這些女性直播主主要是透過在直播中脫光衣服、露出下體等方式，與觀眾互動並賺取打賞，北川在過去一年半內已透過這種模式賺進了約1億8000萬日圓（約新台幣3734萬元），這次被逮捕的北川等4人目前已坦承犯行，警方訊後依違反「公然猥褻罪」偵辦，並表示將持續追查相關營利結構。

日本警方近日宣布逮捕一名直播公司社長「北川雄基」（28歲），以及參與其直播節目的3名女性演出者，懷疑他們自2025年3月至8月間，分別在東京都與埼玉縣境內，進行猥褻內容的直播拍攝，並透過成人平台Stripchat向不特定觀眾直播。這也是日本警方首次偵破利用Stripchat進行此類直播的案件。

Netflix奪WBC日本獨家轉播權！

Netflix奪WBC日本獨家轉播權！

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

館長抖音號僅2天「粉絲數破100萬人」：兩岸一家

館長抖音號僅2天「粉絲數破100萬人」：兩岸一家

館長秀抖音號　直播竟「秒變黑白色」！全程被拍下

館長秀抖音號　直播竟「秒變黑白色」！全程被拍下

