月全食「血月」明天凌晨登場！全程肉眼可見　最佳觀賞方位曝

▲9月8日（一）凌晨登場的月全食，是今年唯一一場五星級天文秀，台灣全程可觀賞。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今年最受矚目天象「月全食」，將在8日（周一）凌晨登場。台北天文館指出，這場五星級的天文秀，月亮缺角變暗的「本影食」，從0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，過程中月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1時23分，是未來15年內本地可見紅月最長的一次，民眾只要往西邊開闊地點，用肉眼即可全程欣賞月全食奇景，錯過就要等到2028年底。

台北天文館指出，8日凌晨登場的月全食，是今年唯一一場五星級天文秀。月全食在今（7日）23時21分開始進入半影月食，在8日凌晨0時27分至3時56分間穿越地球本影，全程歷時3時29分，在全食階段的一個多小時裡，月球因地球大氣折射陽光而呈現暗紅色，俗稱「血月」。

▲月全食各階段時間。（圖／台北天文館提供）

台北天文館說明，月食為月球進入地球影子而短暫變暗的少見天象，可分為本影食的月全食、月偏食，以及半影月食三種。台灣在未來十年內，可見到本影月食共9次，其中月全食7次，但只有3次為全程可見且適合觀賞，看到「紅月」機會有7次。

天文館指出，台灣下次可見月全食為2026年3月3日，但為月出帶食，無法看到初虧到食既的過程，所以下次要觀賞全程可見的月全食，要等到2028年12月31日，等於是3年之後。天文館在8日0時起於YouTube頻道進行月全食線上直播，歡迎民眾共同觀賞這場太陽系中最特殊的天象奇景。

此外，天文館提醒天文迷，這次月全食發生時，還有另一項值得觀賞天象「月全食掩星」。在8日凌晨1時30分至2時29分的全食期間，將可見到紅月掩星的現象。被掩恆星為寶瓶座 82（視星等約 6 等），觀測者可使用雙筒望遠鏡直接觀看，或透過長焦鏡頭拍攝，捕捉紅色滿月遮掩恆星的獨特畫面。

▲台北天文館表示，月全食期間，還可觀賞「紅月掩星」現象。（圖／台北天文館提供）