結束中國行！　詹皇專文刊載《人民日報》：籃球是連接彼此的橋樑

▲NBA巨星「詹皇」詹姆斯署名文章刊載於《人民日報》體育版。（圖／翻攝人民日報）

記者魏有德／綜合報導

美國NBA巨星詹姆斯（LeBron James）甫結束2025年的中國行活動，並於今（8）日在《人民日報》刊登署名文章〈籃球是連接彼此的橋樑〉。他強調，籃球不僅是一項運動，更是跨越文化與世代的橋樑，希望能為中國年輕一代的籃球發展帶來更多啟發。據悉，此次行程是他第15次訪華，先後到訪上海與成都，參與青年隊訓練並與球迷互動。

▲詹姆斯（LeBron James）中國行上海站活動。（圖／CFP）

《人民日報》報導，詹姆斯在文中提到，他即將迎來個人第23個NBA賽季，對他而言「23」是意義非凡的數字，因此特別在新賽季前重返中國。他回顧自己與中國球迷交流的點滴並表示，「中國朋友們的熱情友善讓我深受感動，我能做的，就是在每一場比賽中全力以赴，向大家表示感謝。」

詹姆斯還提到，13年前他曾在一場活動中與中國大學生球員牛梓薇交流，如今對方已成為教師與兩個孩子的母親，這次重逢令他感到榮幸，也更加體會到籃球世代傳承的意義，「自己也有三個孩子，更深刻理解籃球能夠激勵年輕人追逐夢想。」

▲詹姆斯（LeBron James）中國行成都站活動。（圖／CFP）

在成都，詹姆斯參與了大陸國家青年隊的訓練課，並向年輕球員分享經驗，強調決心、投入與熱愛是打好籃球的三大關鍵。他表示，「練得越吃力，打比賽就越從容。」並鼓勵球員要全心投入，才能有所收穫。

即將年滿41歲的詹姆斯也強調，雖然年齡增長，但他依舊嚴格要求自己，努力保持最佳狀態，「只要我還能上場比賽，就會想盡辦法做到更好，努力創造新成就，成為最好的球員。」

據悉，本次「Forever King（永遠的國王）」中國行是詹姆斯自2005年首次訪華以來的第15次，2007年後第8次到上海，距離上一次到成都則已相隔14年。他上一次來到中國是在2019年NBA中國賽時，當時隨洛杉磯湖人隊在上海與深圳對戰布魯克林籃網隊。