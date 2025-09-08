　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

血月伴魔都！　陸各地攝影愛好者開啟「紅月大比」

▲月全食「血月」與上海東方明珠塔。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲月全食「血月」與上海東方明珠塔。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

9月7日午夜至8日凌晨，大陸全境及北半球周邊地帶，在天氣良好的情況下，均可肉眼觀測到時隔近3年的「紅月亮」月全食，尤其在今（8）日凌晨2時12分時，是這輪在古代被稱作「血月」的紅月亮最圓、最紅的時刻。大陸各地攝影愛好者紛紛在社群上秀出自己的作品，把握這難得的機會，供外界欣賞。

▲北京上空的月全食景象。（圖／翻攝央視）

▲北京上空的月全食景象。（圖／翻攝央視）

《紅星新聞》報導，9月7日午夜至8日凌晨，中國迎來全國可見的震撼月全食天象，天空出現少見的「紅月亮」。上一次還得追溯到2022年。

▲福建泉州記錄下的紅月亮。（圖／翻攝央視）

▲福建泉州記錄下的紅月亮。（圖／翻攝央視）

月食過程分為初虧、食既、食甚、生光、復圓五個階段。從7日23時28分開始進入半影月食，8日4時55分半影月食結束，月亮從初虧到復圓將持續3個半小時；食既到生光間的這個時段為月全食的核心觀賞階段，也就是從8日凌晨1時31分開始到2時53分結束，月球整個進入地球本影，呈現為暗紅色，即「紅月亮」，在古代又被稱為「妖月」、「血月」。

▲安徽黃山古建築旁的血月。（圖／翻攝央視）

▲安徽黃山古建築旁的血月。（圖／翻攝央視）

在上海黃浦江畔，許多天文愛好者早早架起腳架佔位，將鏡頭瞄準天空，期待能將紅月亮與黃浦江兩岸的城市高樓景象形成一幅完美構圖。其中，有攝影愛好者將血月與東方明珠塔完美交織，透過動圖呈現，十分吸睛。

此外，也有包括在北京、杭州、南寧、鎮江、黃山等地的攝影或天文愛好者，從不同的角度和背景拍下這輪紅月亮，呈現出「妖異、唯美，朦朧、神秘」等不同感觸的天文現象。

