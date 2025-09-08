害死公婆！澳洲驚世媳婦自製「毒菇牛排」奪3命　終身監禁

▲派特森2023年拿出威靈頓牛排招待公婆等4人，但卻以毒蘑菇下毒，造成其中3人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲女子派特森（Erin Patterson）2023年拿出威靈頓牛排招待公婆等4人，但卻以毒蘑菇下毒，造成其中3人死亡，在今年7月被裁定3項謀殺罪、1項謀殺未遂罪成立。澳洲法院8日判處派特森3項終身監禁，33 年不得假釋。

CNN、紐約時報等報導，派特森2023年7月31日設下鴻門宴，邀請5名家人到她家用餐，分別是分居中的丈夫西蒙（Simon Patterson）、公婆唐恩（Don）和蓋兒（Gail），以及附近小鎮的浸信會牧師威金森（Ian Wilkinson）和妻子海瑟（Heather，蓋兒的姊妹）。

不過當日丈夫西蒙並未出席，當日只有她的公婆等4人過來用餐。派特森親手準備摻入劇毒菇類「死帽菇」（death cap mushroom）的威靈頓牛排，但4人後來出現食物中毒症狀送醫，且病況急速惡化。

派特森的公婆以及海瑟在一周內相繼過世，只有威金森存活；威金森透露，用餐當日只有派特森的盤子顏色與大小和其他人的不同。不過在審理期間，派特森堅稱是無辜的。針對此案，陪審團今年7月對派特森做出3項謀殺罪、1項謀殺未遂罪有罪判決。

到了8日，維多利亞省高等法院法官比爾（Christopher Beale）做出判決，判處派特森3項終身監禁，且要服刑33年才能假釋，並稱她的犯罪行為經過預謀，邀請西蒙父母等人共進午餐，討論不存在的健康問題，「目的就是要殺死他們所有人」。

派特森堅持不認罪，主張3人的死只是意外。比爾稱，「妳沒有表現出任何悔意，這無異於在所有受害者的傷口上撒鹽」。派特森目前有28天的時間，可以對判決或定罪提出上訴。