柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

民眾黨前主席柯文哲深陷京華城容積率弊案，遭羈押至今已近1年，北院5日裁定柯7000萬元交保，今（8日）柯文哲經過周末深思後，已點頭同意交保。對此，媒體人周玉蔻表示，「柯文哲海嘯」將開始掀動，2026年底前，柯案百分之百不會定讞，參選權安全存在，因此判斷柯很可能先投入高雄市長選戰，啟動2026殲滅民進黨地方執政版圖戰。她強調，復仇、搞垮民進黨，毀滅賴清德，必定是柯文哲鎖定執行的唯一目標了。



周玉蔻表示，柯文哲今天出了看守所，就是台灣最大尾新聞人物和政治議題製造機了，復仇、搞垮民進黨，毀滅賴清德，必定是柯文哲鎖定執行的唯一目標了。

周玉蔻提到，很多人在討論白營的2個太陽，自己認為這個問題已經不存在。今天起，柯文哲就是藍白唯一的君主，大太陽，柯一定會說「百分之60民意的柯文哲對抗40%的賴清德」。

周玉蔻說，不少評論者判斷，2028年總統大選，柯文哲的案子還不會宣判定讞，還不會被褫奪公權，必然參與總統選舉，爭取勝選特赦自己。柯選總統，國民黨的盧秀燕已然出局。

周玉蔻推測，以柯文哲的仇恨心之高及極端作為的習性，很可能先投入2026年高雄市長選戰，連帶掀動台南、屏東、嘉義，殲滅民進黨地方執政版圖。

周玉蔻指出，2026年底前，柯案百分之百不會定讞，柯文哲參選權安全存在。拖到2028，不保險，柯文哲應該想像的到，因此2026的勝利，是2028的保證。

周玉蔻直言，所以，賴清德總統要休養生息，柯文哲的目標就是要你無法休養生息，而且愈亂愈好，不搞到賴清德八面烽火絕不罷休。

接著，周玉蔻認為，「柯文哲海嘯」今天下午開始掀動，民進黨政府的應對手段，除了安穩施政，必須強力施展行政權給予的鋼鐵作為。

周玉蔻說，行政權的指標，就是禁制區的民眾黨人的違法抗議！保安大隊不能執法嗎？法庭秩序不能強力維護嗎？重金交保、涉及重罪的人犯言談行動不受約束嗎？

最後，周玉蔻強調，這一年的柯文哲，看穿了中央民進黨領導者的「溫柔」，今後，如果賴卓當局不好好琢磨應對，不能硬起來、不能以行政權強勢治理而導致被惡水大海嘯轟的鼻青臉腫，這些評論的人，也只能徒呼負負！

