社會 社會焦點 保障人權

過去「秒抗告」！柯文哲裁定交保已第4天…北檢這次動作變慢了

▲▼涉犯京華城案仍在押的台灣民眾黨前主席柯文哲，今（2日）被押解到台北地院出庭，面帶笑容。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲9月2日被押解到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

柯文哲因涉京華城案遭羈押363天，5日台北地方法院裁定柯文哲7000萬交保，限制住居且限制出境、出海8月，須接受電子監控，今(8)日柯文哲終於透過律師鬆口，願意接受交保與附加條件，從5日裁定交保至今已經第4天，北檢仍在研議是否抗告，相較過去最快裁定當天晚間提出抗告，最久2天提出，此次從5日便表示正在研議，直到今日仍未決定。

柯文哲因涉及京華城案遭調查，2024年9月2日北院裁定無保請回，北檢9月3日便補強證據提出抗告；12月27日北檢裁定柯文哲3000萬交保並限制出境、住居，當日晚間北檢立即對交保裁定提出抗告，同月29日，北院重開羈押庭裁定柯文哲交保金提高至7000萬元，31日北檢二度提出抗告成功；今（2025）年1月2日晚間三度召開羈押庭後，裁定柯文哲羈押禁見3個月。

▲▼深陷京華城案而遭到羈押近一年的前台北市長柯文哲確定交保獲釋，柯妻陳珮琪一早就抵達北院辦理交保手續。（圖／記者湯興漢攝）

▲因京華城案遭到羈押363天的柯文哲確定交保，妻子陳珮琪一早就抵達北院辦理交保手續。（圖／記者湯興漢攝）

今年9月5日，台北地院裁定柯文哲7千萬交保，柯猶豫至第4天才鬆口同意交保與交保條件，確定今日可以回家，然而相較過去，北檢通常會在2天內提出抗告，這次直到裁定的第4天都還在研議是否提出抗告，與過去的作法大相逕庭。

