柯文哲將交保！卓冠廷：柯能量大於民眾黨　白會重新思考走向

▲民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北地院5日裁定涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，經2天思考，柯今（8日）向律師表達願交保，柯妻陳佩琪已到北院辦理交保程序。對此，民進黨新北市議員卓冠廷認為，柯文哲的能量大於民眾黨，民眾黨能量又大於黃國昌，因此民眾黨內會重新思考走向。柯文哲在意民眾黨存亡與發展，可期待與民眾黨未來有很多方向的競合。

民進黨新北市議員卓冠廷今上午受訪表示，對於司法部分，一律不評論個案，也相信司法會勿枉勿縱。而在政治層面，柯文哲出來大家有很多討論，過去這一年，黃國昌帶領的民眾黨呈現往極端深藍靠近的態勢，這對民眾黨、民進黨、國民黨發展都不好。民眾黨在過去一年唯一獲利的叫黃國昌，得到深藍支持，讓民眾黨變得更極端，對民進黨所有施政百分百否定、對抗，這對民眾黨發展也不是好事，但黃國昌個人得到聲量。

柯文哲出來後，卓冠廷指出，柯文哲的能量大於民眾黨，民眾黨能量又大於黃國昌，最後結果一定是民眾黨內會有重新一波的思考走向。對柯文哲而言，除了好好面對司法外，政治層面會在意民眾黨存亡與發展，而黃國昌只在乎自己能不能選新北市長，能不能跟盧秀燕搭配選總統，這是兩個最大的差別。

卓冠廷認為，可以期待與民眾黨未來有很多方向的競合，但也不要期待柯文哲出來，民眾黨就跟民進黨大量合作。不過柯文哲會思考的每個法案、議題攻防，是不是對民眾黨有利，而不是對黃國昌個人有利。

至於外界關心民眾黨是否會有「兩個太陽」的問題，民眾黨副秘書長許甫諷刺民進黨有「兩個黑洞」，卓冠廷說，民眾黨會希望各界不要見縫插針，但如果洞已經大成那樣，就沒有縫跟針的問題，這是大家都看到的事情，因為沒有兩個太陽，兩個太陽是給黃國昌面子，柯文哲大於民眾黨，民眾黨大於黃國昌，哪是兩個太陽問題？「就沒有黃國昌，就是柯文哲，外界都看得很清楚」。

民進黨立委許智傑則透過自錄影片表示，為了促成藍白合，藍營願意擔任民眾黨的小弟，我們也是尊重，畢竟未來柯文哲可能成為藍白的共主，甚至是大家的政治提款機，因此現在藍營主席參選人，積極拉攏小草，聲援柯文哲，國民黨沒有政治明星，未來不久後恐怕國民黨會變成小白了。

民進黨立委鍾佳濱上午受訪說，未來藍白合關係到2026、2028年兩次選舉問題，民眾黨目前已經有明顯布局，包括黃國昌要選新北市長，柯文哲可能以2028總統大選為目標，民眾黨市長、總統2大潛在參選人，都勢必在未來與國民黨展開合作與競爭並存的複雜關係。

鍾佳濱認為，藍白合能否成功，除取決於選舉策略，也與國民黨內部態勢密切相關。若新任國民黨主席想選市長，未來將與黃國昌競爭；若想選總統，則勢必與柯文哲有所互動。

針對近期小草出征現象，鍾佳濱指出，網路雖然是公共討論的重要平台，但文化仍需持續摸索，網友在參與公共事務時應有禮儀尊重，建立基本人際互動禮儀，避免因網路衝突行為導致社會撕裂。