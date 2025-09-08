　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲將交保！卓冠廷：柯能量大於民眾黨　白會重新思考走向

▲▼民進黨例行中常會。圖為卓冠廷。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

台北地院5日裁定涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，經2天思考，柯今（8日）向律師表達願交保，柯妻陳佩琪已到北院辦理交保程序。對此，民進黨新北市議員卓冠廷認為，柯文哲的能量大於民眾黨，民眾黨能量又大於黃國昌，因此民眾黨內會重新思考走向。柯文哲在意民眾黨存亡與發展，可期待與民眾黨未來有很多方向的競合。

民進黨新北市議員卓冠廷今上午受訪表示，對於司法部分，一律不評論個案，也相信司法會勿枉勿縱。而在政治層面，柯文哲出來大家有很多討論，過去這一年，黃國昌帶領的民眾黨呈現往極端深藍靠近的態勢，這對民眾黨、民進黨、國民黨發展都不好。民眾黨在過去一年唯一獲利的叫黃國昌，得到深藍支持，讓民眾黨變得更極端，對民進黨所有施政百分百否定、對抗，這對民眾黨發展也不是好事，但黃國昌個人得到聲量。

柯文哲出來後，卓冠廷指出，柯文哲的能量大於民眾黨，民眾黨能量又大於黃國昌，最後結果一定是民眾黨內會有重新一波的思考走向。對柯文哲而言，除了好好面對司法外，政治層面會在意民眾黨存亡與發展，而黃國昌只在乎自己能不能選新北市長，能不能跟盧秀燕搭配選總統，這是兩個最大的差別。

卓冠廷認為，可以期待與民眾黨未來有很多方向的競合，但也不要期待柯文哲出來，民眾黨就跟民進黨大量合作。不過柯文哲會思考的每個法案、議題攻防，是不是對民眾黨有利，而不是對黃國昌個人有利。

至於外界關心民眾黨是否會有「兩個太陽」的問題，民眾黨副秘書長許甫諷刺民進黨有「兩個黑洞」，卓冠廷說，民眾黨會希望各界不要見縫插針，但如果洞已經大成那樣，就沒有縫跟針的問題，這是大家都看到的事情，因為沒有兩個太陽，兩個太陽是給黃國昌面子，柯文哲大於民眾黨，民眾黨大於黃國昌，哪是兩個太陽問題？「就沒有黃國昌，就是柯文哲，外界都看得很清楚」。

民進黨立委許智傑則透過自錄影片表示，為了促成藍白合，藍營願意擔任民眾黨的小弟，我們也是尊重，畢竟未來柯文哲可能成為藍白的共主，甚至是大家的政治提款機，因此現在藍營主席參選人，積極拉攏小草，聲援柯文哲，國民黨沒有政治明星，未來不久後恐怕國民黨會變成小白了。

民進黨立委鍾佳濱上午受訪說，未來藍白合關係到2026、2028年兩次選舉問題，民眾黨目前已經有明顯布局，包括黃國昌要選新北市長，柯文哲可能以2028總統大選為目標，民眾黨市長、總統2大潛在參選人，都勢必在未來與國民黨展開合作與競爭並存的複雜關係。

鍾佳濱認為，藍白合能否成功，除取決於選舉策略，也與國民黨內部態勢密切相關。若新任國民黨主席想選市長，未來將與黃國昌競爭；若想選總統，則勢必與柯文哲有所互動。

針對近期小草出征現象，鍾佳濱指出，網路雖然是公共討論的重要平台，但文化仍需持續摸索，網友在參與公共事務時應有禮儀尊重，建立基本人際互動禮儀，避免因網路衝突行為導致社會撕裂。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲可以回家了！　黃珊珊：還要出庭作證不能與他接觸
iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手
柯文哲交保！支持者北上漏夜等待　高喊：接家人回家
LIVE／柯文哲交保！　最新現場曝
午後變天！2地防劇烈雨勢　中部以北一路下到晚間
死亡車禍！19歲職業軍人輸血2萬CC仍不治
快訊／電子腳環抵北院　小草揮舞旗幟聲援柯文哲
三立當家主播為江祖平事件發聲！　喊話電視台
快訊／柯文哲現身畫面曝！　淡定下囚車走入北院
台中2少女看電影遭痛毆！38歲男照片曝光　父怒譙：有夠夭壽
吳姍儒鏡頭罕淚崩！　代班《不熙娣》每次回家都哭
快訊／鷹架倒塌！壓斷電線波及民宅　台電急斷電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

柯文哲可以回家了！　黃珊珊曝「這原因」自己短期不能與柯接觸

揭美濃「大峽谷」慘狀遭綠側翼酸收割　柯志恩：會追到底不退讓

石破茂請辭　外交部：將持續強化台日各領域合作

綠批盧秀燕「逢龍必反」釀悲劇　執政7年只留34萬噸垃圾山

柯文哲將交保！卓冠廷：柯能量大於民眾黨　白會重新思考走向

柯文哲今同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是他點頭關鍵

柯文哲同意交保　趙少康喊「早該出來」：怎會逃、怎可能再犯？

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

打詐反成擾民？銀行無預警凍結帳戶　綠委提3改革籲勿因噎廢食

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

柯文哲可以回家了！　黃珊珊曝「這原因」自己短期不能與柯接觸

揭美濃「大峽谷」慘狀遭綠側翼酸收割　柯志恩：會追到底不退讓

石破茂請辭　外交部：將持續強化台日各領域合作

綠批盧秀燕「逢龍必反」釀悲劇　執政7年只留34萬噸垃圾山

柯文哲將交保！卓冠廷：柯能量大於民眾黨　白會重新思考走向

柯文哲今同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是他點頭關鍵

柯文哲同意交保　趙少康喊「早該出來」：怎會逃、怎可能再犯？

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

打詐反成擾民？銀行無預警凍結帳戶　綠委提3改革籲勿因噎廢食

停路邊車窗莫名遭擊碎　車主好崩潰...警細查找出真相

好友家慶生成惡夢！　印度20歲女受困整晚「遭2男鎖門性侵」

柯文哲交保「北檢研議提抗告」　黃國昌批丟人現眼：延長大家痛苦

柯文哲可以回家了！　黃珊珊曝「這原因」自己短期不能與柯接觸

12星座「9月中旬」愛情轉運指南上線！你的戀情需要主動創造還是跟著緣分走？

柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

2檔抽籤股「抽中賺逾25萬」凍資逾1500億　新代明申購截止

凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

iPhone 17「全系列規格、價格」外洩！最低2萬7入手

「河馬猛撞翻船」全員拋飛落水！　11人墜河下落不明

政治熱門新聞

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

柯文哲願出來了　陳佩琪親曝：交保後計劃先回新竹看柯媽媽

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

建議柯文哲交保！郭正亮：別想當蘇治芬第二

沈富雄估柯文哲交保後有3選擇　預測下一步

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

違法遭檢舉恐罰百萬元　館長氣炸嗆：等我賺到錢就是民進黨末日

柯文哲交保噩夢剛開始！作家曝復仇式玩法

羈押363天！柯文哲今終同意7000萬交保　三進三出北所一次看

柯文哲今同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是他點頭關鍵

出門辦保！　陳佩琪：先生需要安全平靜的環境面對官司

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

抗戰台灣回歸祖國懷抱！　洪秀柱分享九三閱兵心得

柯文哲同意交保　趙少康喊：早該出來了！

更多熱門

相關新聞

柯文哲今同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是他點頭關鍵

柯文哲今同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是他點頭關鍵

台北地院5日裁定涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，經兩天思考後，柯今（8日）向律師表達願交保，柯妻陳佩琪已到北院辦理交保程序。民眾黨發言人吳怡萱表示，民眾黨全體黨公職都非常希望柯文哲能夠同意交保出來，這次交保金其實都是由家人來負責的，「我想這也是一個很大的關鍵，讓柯主席可以點頭同意」。另對於陳佩琪稱，柯文哲要從北到南去感謝支持者，吳怡萱說，目前為止都還只是個想法，還沒有付諸實現，未來大家還可以再繼續討論。

柯文哲同意交保　趙少康喊：早該出來了！

柯文哲同意交保　趙少康喊：早該出來了！

柯文哲王者歸來！沈政男斷言「下一齣好戲」

柯文哲王者歸來！沈政男斷言「下一齣好戲」

快訊／囚車出發了！10：51前往北所接柯文哲　

快訊／囚車出發了！10：51前往北所接柯文哲　

被問會不會把黨主席還給柯文哲？黃國昌回應

被問會不會把黨主席還給柯文哲？黃國昌回應

關鍵字：

柯文哲民眾黨卓冠廷許智傑鍾佳濱

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

雪碧驚爆遭性侵

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面