柯文哲今同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是他點頭關鍵

▲陳佩琪到達北院辦理交保。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北地院5日裁定涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，經兩天思考後，柯今（8日）向律師表達願交保，柯妻陳佩琪已到北院辦理交保程序。民眾黨發言人吳怡萱表示，民眾黨全體黨公職都非常希望柯文哲能夠同意交保出來，這次交保金其實都是由家人來負責的，「我想這也是一個很大的關鍵，讓柯主席可以點頭同意」。另對於陳佩琪稱，柯文哲要從北到南去感謝支持者，吳怡萱說，目前為止都還只是個想法，還沒有付諸實現，未來大家還可以再繼續討論。

針對柯文哲8日願意交保，吳怡萱表示，民眾黨全體黨公職都非常希望柯文哲能夠同意交保出來，用自由之身來捍衛自身清白，那也很慶幸今早律師成功說服柯；在交保金部分，柯很擔心會欠人情，也不希望麻煩別人，所以早上在柯的家人協助下，就把所有的交保金籌措完成，「那這一次的交保金其實都是由家人來負責的，所以我想這也是一個很大的關鍵，讓柯主席可以點頭同意」。

由於陳佩琪昨在直播中提到，若時間足夠的話，阿北會全台從北到南，對曾經給予加油、鼓勵的人和團體，「我們都會一一地去跟大家道謝」。媒體詢問，接下來的規劃為何？吳怡萱說，現在還是以司法的案件為主，因為就算柯文哲今天交保出來，明天還是要到北院開庭。

吳怡萱也說，過去開庭的時間非常的密集，禮拜二、禮拜四都在開庭，所以可能現在還是以柯文哲的司法案件為優先，那二跟四如果有開庭，還是一定要先以司法案件上的陳述來做處理，其他的部分要怎麼樣來規劃，目前為止都還只是個想法，但還沒有付諸實現，未來大家還可以再繼續討論。

至於下午會希望柯文哲講什麼話？吳怡萱表示，民眾黨還沒有辦法跟柯文哲比較進一步的溝通，但是柯一定有很多想跟社會大眾說的話，過去開庭也可以看得出來，柯對於實證上面還是有非常多的爭辯跟批評，尤其是在司法改革上面，柯親身經歷了司法國家機器對其的政治迫害，應該有很多的感觸要跟社會大眾說。

吳怡萱也表示，司法改革是民進黨過去的承諾，但是民進黨現在睜眼說瞎話、不斷跳票，甚至忘了初衷，整個司法程序正義上面不斷的往後倒退，但總統賴清德還有辦法講鬼話。

▼陳佩琪抵達北院替柯文哲辦保。（圖／記者黃彥傑攝）