政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲今同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是他點頭關鍵

▲ 陳佩琪到達北檢辦理交保。（圖／記者徐文彬攝）

▲陳佩琪到達北院辦理交保。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台北地院5日裁定涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，經兩天思考後，柯今（8日）向律師表達願交保，柯妻陳佩琪已到北院辦理交保程序。民眾黨發言人吳怡萱表示，民眾黨全體黨公職都非常希望柯文哲能夠同意交保出來，這次交保金其實都是由家人來負責的，「我想這也是一個很大的關鍵，讓柯主席可以點頭同意」。另對於陳佩琪稱，柯文哲要從北到南去感謝支持者，吳怡萱說，目前為止都還只是個想法，還沒有付諸實現，未來大家還可以再繼續討論。

針對柯文哲8日願意交保，吳怡萱表示，民眾黨全體黨公職都非常希望柯文哲能夠同意交保出來，用自由之身來捍衛自身清白，那也很慶幸今早律師成功說服柯；在交保金部分，柯很擔心會欠人情，也不希望麻煩別人，所以早上在柯的家人協助下，就把所有的交保金籌措完成，「那這一次的交保金其實都是由家人來負責的，所以我想這也是一個很大的關鍵，讓柯主席可以點頭同意」。

由於陳佩琪昨在直播中提到，若時間足夠的話，阿北會全台從北到南，對曾經給予加油、鼓勵的人和團體，「我們都會一一地去跟大家道謝」。媒體詢問，接下來的規劃為何？吳怡萱說，現在還是以司法的案件為主，因為就算柯文哲今天交保出來，明天還是要到北院開庭。

吳怡萱也說，過去開庭的時間非常的密集，禮拜二、禮拜四都在開庭，所以可能現在還是以柯文哲的司法案件為優先，那二跟四如果有開庭，還是一定要先以司法案件上的陳述來做處理，其他的部分要怎麼樣來規劃，目前為止都還只是個想法，但還沒有付諸實現，未來大家還可以再繼續討論。

至於下午會希望柯文哲講什麼話？吳怡萱表示，民眾黨還沒有辦法跟柯文哲比較進一步的溝通，但是柯一定有很多想跟社會大眾說的話，過去開庭也可以看得出來，柯對於實證上面還是有非常多的爭辯跟批評，尤其是在司法改革上面，柯親身經歷了司法國家機器對其的政治迫害，應該有很多的感觸要跟社會大眾說。

吳怡萱也表示，司法改革是民進黨過去的承諾，但是民進黨現在睜眼說瞎話、不斷跳票，甚至忘了初衷，整個司法程序正義上面不斷的往後倒退，但總統賴清德還有辦法講鬼話。

▲▼陳佩琪到達北檢辦理交保。（圖／記者徐文彬攝）

▼陳佩琪抵達北院替柯文哲辦保。（圖／記者黃彥傑攝）

▲陳佩琪抵達北院替柯文哲辦保。（圖／記者黃彥傑攝）

更多新聞
留言「1500 1H2S」！影射女記者性交易　男網友慘了
柯文哲同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是點頭關鍵
男健行活動墜落亡！　新北市府回應了
江祖平自爆遭性侵　檢警沒動作？北市警局回應
「小潘鳳梨酥」連休22天！　2門市皆不對外販售
快訊／四處奔走籌7千萬　陳佩琪現身北院辦保了
快訊／柯文哲同意交保！囚車10：51出發　前往北所接人
柯文哲復仇海嘯掀動！　她估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德
柯文哲要出來了！　傳將「全國巡迴」謝小草

柯文哲將交保！卓冠廷：柯能量大於民眾黨　白會重新思考走向

柯文哲今同意交保　民眾黨：保金都由家人負責是他點頭關鍵

柯文哲同意交保　趙少康喊「早該出來」：怎會逃、怎可能再犯？

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

打詐反成擾民？銀行無預警凍結帳戶　綠委提3改革籲勿因噎廢食

英記者不滿台灣政治干預媒體　王鴻薇：戳破民進黨國王的新衣

羈押363天！柯文哲今終同意7000萬交保　三進三出北所一次看

出門辦保！　陳佩琪：先生需要安全平靜的環境面對官司

違法遭檢舉恐罰百萬元　館長氣炸嗆：等我賺到錢就是民進黨末日

沈富雄估柯文哲交保後有3選擇　預測下一步

柯文哲願出來了　陳佩琪親曝：交保後計劃先回新竹看柯媽媽

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

英籍媒體人辭職離台　萬字批大罷免

建議柯文哲交保！郭正亮：別想當蘇治芬第二

沈富雄估柯文哲交保後有3選擇　預測下一步

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

違法遭檢舉恐罰百萬元　館長氣炸嗆：等我賺到錢就是民進黨末日

柯文哲交保噩夢剛開始！作家曝復仇式玩法

羈押363天！柯文哲今終同意7000萬交保　三進三出北所一次看

抗戰台灣回歸祖國懷抱！　洪秀柱分享九三閱兵心得

出門辦保！　陳佩琪：先生需要安全平靜的環境面對官司

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

賴清德：林智勝是我們永遠的大師兄　謝謝你一路走來點燃球迷熱血

英國前首相寫長文談台灣：若戰爭台灣人一定抵抗　也不會孤軍奮戰

柯文哲將交保　卓冠廷：民眾黨會重新思考走向

台北地院5日裁定涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，經數日思考，柯今（8日）向律師表達願交保，柯妻陳佩琪已到北院辦理交保程序。對此，民進黨新北市議員卓冠廷認為，柯文哲的能量大於民眾黨，民眾黨能量又大於黃國昌，因此民眾黨內會重新思考走向。柯文哲在意民眾黨存亡與發展，可期待與民眾黨未來有很多方向的競合。

柯文哲同意交保　趙少康喊：早該出來了！

柯文哲王者歸來！沈政男斷言「下一齣好戲」

快訊／囚車出發了！10：51前往北所接柯文哲　

被問會不會把黨主席還給柯文哲？黃國昌回應

