「花蓮四季好頻」秋季市集首日亮相，原民工藝與特色美食熱鬧心中山公園

▲台北心中山線形公園南區舉辦「2025花蓮原年四季好頻」特色市集。

圖、文／花蓮縣政府原住民行政處提供

為推廣花蓮部落文化並促進部落經濟發展，花蓮縣政府於8月30日至31日，在台北心中山線形公園南區舉辦「2025花蓮原年四季好頻」特色市集。本次市集以「秋──部落工藝．時尚風格」為主題，邀集了來自花蓮的30家原住民攤商，展示部落手工藝品與道地美食，吸引了大量民眾前來參與，現場氣氛熱鬧非凡。

這場市集融合傳統工藝與當代設計，特別展示了花蓮原民工藝職人們的精湛技藝。其中，石雕工藝師劉金德老師現場展出其精美的石雕作品，向參與者展示了傳統工藝的無限魅力。每一件作品都蘊含著族群歷史的延續，承載著代代相傳的文化記憶。石材、漂流木、竹籐等天然素材在工藝師巧手轉化下，變成了既具藝術價值又兼具實用功能的服飾、包包與精美配飾。這不僅是一場視覺的饗宴，更是對傳統智慧與現代設計的完美交融。

▲感受到花蓮部落文化的溫度與熱情。

市集期間，特別設有「職人手作工作坊」，由太魯閣族工藝師彼得洛‧烏嘎老師親自指導短笛DIY體驗。彼得洛老師表示，能夠在台北與大眾分享族人技藝與故事，他深感榮幸。透過這樣的交流，都市民眾不僅能親手體驗部落工藝，還能更加理解其中深厚的文化內涵。他強調，文化傳承需要代代延續，這不僅是對技巧的學習，更是讓人深入體會原住民對自然、材料與生活的尊重與熱愛。

除了精美的手工藝品，市集還設有來自花蓮東大門夜市的代表性美食攤位，如白帶魚捲、檸檬汁、蛤蜊波特和香嘟論竹筒飯等，為台北的市民提供一場味蕾的饗宴。這些道地美食不僅讓民眾品嚐到花蓮獨特的風味，也讓大家在享受美食的同時，感受到花蓮部落文化的溫度與熱情。

許多參與市集的攤商表示，這次能在台北心中山公園展示花蓮的文化與工藝意義非凡。不僅能夠在都市中獲得更多的曝光，也能透過現場交流，將部落的故事與價值傳遞給更多人。這樣的平台不僅是文化推廣的重要途徑，也為部落經濟注入了新的動能。

此次市集的一大特色是花蓮縣政府特別邀請了花蓮的美學老師前來，對參展攤商進行專業指導，協助攤商提升品牌形象與展示技巧。美學老師提供了從產品陳列到品牌故事的輔導建議，讓攤商能更有效地向民眾傳遞部落文化的深度與美感。

知名網紅楊楊也親臨現場，並分享了自己親手製作太魯閣族短笛的過程。他表示，這次的活動讓他有機會深入了解花蓮部落的文化，不僅是手作的體驗，更是心靈上的感動。他分享道：「邊聽文化故事邊完成作品，真的很有感覺。」

花蓮縣政府原住民行政處處長馬呈豪（Malay Boya）指出：「這些市集不僅是文化推廣的平臺，也是讓部落匠人和年輕創業者找到新機會的重要契機。透過這樣的活動，我們希望將花蓮的故事帶到每個角落，讓更多人認識、理解並珍視這片土地與其獨特的文化。」並誠摯邀請大家持續關注「花蓮原年四季好頻」系列活動，並親自走進花蓮、走進部落，發現原住民族文化的無限可能。

▲市民能近距離感受花蓮原住民族的文化與美食。

台北捷運公司董事長趙紹廉也指出，非常感謝花蓮縣政府再次率領原住民族攤商北上，在台北心中山公園（南區）舉辦市集活動。此次合作不僅讓市民能近距離感受花蓮原住民族的文化與美食，也讓心中山公園成為展現多元族群特色的重要舞台。透過縣府的積極推動與攤商的熱情參與，讓都市民眾更加認識花蓮原住民族產業的價值。