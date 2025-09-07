　
政治

柯文哲明天願出來了　陳佩琪親曝：交保後計劃先回新竹看柯媽

▲▼民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪籌措柯文哲交保金。（圖／記者蘇晏男攝）

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪5日籌措柯文哲交保金。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲明是否願意接受交保，備受政壇關注。柯文哲妻子陳佩琪今（7日）表示，柯文哲向律師表示，希望立刻回新竹看媽媽，所以明天交保後，計劃第一個回新竹看媽媽，也看看爸爸放在哪裡。

陳佩琪7日晚間在土城看守所外接受直播時表示，明天她希望自己去北院，「我明天接到他之後，他說他的第一個心願，他跟律師講的啦」，說希望立刻回新竹看媽媽，所以明天計劃交保後，第一個回新竹看媽媽，也看看爸爸放在哪裡，「這是他一直懸在心上的心願」。

陳佩琪說，3/10告別式（指柯文哲父親）那天，柯文哲一直爭取能夠火化供奉好，但都不被答應，沒辦法陪伴父親，是柯最大遺憾，所以「明天去新竹探視婆婆，看爸爸在哪裡」，接下來可能就是要認真研究官司，怎麼樣12月的攻防。

陳佩琪說，明天她希望自己去北院幫柯文哲繳齊保釋金後，能夠很順利、平安地跟柯回家，「我最大的心願就是說，律師跟我講說，希望阿北可以有正常的書桌、有椅子可以坐、有檯燈可以在旁邊」，因為在北所裡面一張桌椅都沒有，只能跪著、趴著看東西，且燈光很昏暗，這一年來，相信柯把自己眼睛搞壞。

另外，陳佩琪也表示，明天可能一大早把錢處理完，也有安排在北院前簡單的跟大家短暫見面。她感謝大家，這是她今天來這邊，想說代表柯文哲跟各位說聲謝謝，「當然我覺得謝謝不夠，至少能做到多少」，若時間足夠的話，阿北會全台從北到南，曾經給予加油、鼓勵的人和團體，「我們都會一一的去跟大家道謝」。

09/06 全台詐欺最新數據

399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

館長陳之漢直播中，因露出民調數據而遭到檢舉，違反選罷法最高恐被罰100萬，讓館長大嘆「弄柯文哲弄爽了，現在來弄我了！」而檢舉他的人，就是民進黨前議員王浩宇，本尊稍早在臉書坦承「搞到你做不下去！」

柯文哲陳佩琪新竹交保京華城案

