妻子懷孕待產「閨蜜扒光她老公」！完事炫耀：08做口碑的

▲女子懷孕即將生產，丈夫卻跟她的閨蜜好上。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新竹一名女子小琳（化名）與丈夫阿勇（化名）結婚多年，怎料阿勇竟趁著她懷孕期間，與她的閨蜜小雪（化名）發生性行為，並且搞大肚子，還互相發送煽情的對話，氣得她將小雪告上法院。新竹地院審理後，判小雪須賠30萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小琳與阿勇2016年間結婚，2人婚後育有3名子女，原先生活相當幸福、美滿。怎料小琳2024年懷孕、即將臨盆之際，意外發現阿勇與閨蜜小雪來往，雙方更是互稱「寶寶」，行為相當親密。

進一步追查後，小琳發現阿勇不但與小雪有染，2人更是互相發送「性慾很高障所以要吃瑪卡」、「打X中間睡意來」、「08做口碑餒，我技術不好勒」等話語，甚至還拍攝親密合影、一度搞到懷孕。某次阿勇詢問「為什麼我昨天又脫光光了」的時候，小雪更是直言「我強X你啊，你就不給力啊」。

▲女子懷孕即將生產，丈夫卻跟她的閨蜜好上。（示意圖／免費圖庫Pexels）



小美氣得跑去質問小雪，並表明自己有權利提告。對此，小雪則開口回嗆「他24小時跟我在一起ㄟ」、「我無所謂，他已經喊我寶寶，而且他承認會跟你離婚」、「我小孩也拿掉了，妳說，怎麼處理」等話語，絲毫不示弱。

最終小琳決定將小雪告上法院，求償50萬元。在開庭當天小雪並未到場，也沒有提出書狀作聲明或陳述，新竹地院法官審理後，判小雪須賠40萬元，全案仍可上訴。