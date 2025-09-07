柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見一年，明是否同意以7000萬交保，受到政壇矚目。民眾黨主席黃國昌今（7日）表示，保釋金是柯文哲家人必要的隱私，他還是會保護，「我只能報告，該做所有準備我們都準備好了」。黃國昌受訪也提到，民眾黨現在狀況、未來發展，等到柯文哲出來以後，他終於有機會繼今年1月以來，可以好好的再跟柯坐下來談，所以他有交代律師，明天不管用任何方法，就是要說服柯，請柯出來。

▲民眾黨主席黃國昌日下午在新店「大豐社福館」進行志工招募並於會前受訪。（圖／記者黃國霖攝）

北院5日裁定柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海8月且須接受電子監控，其妻陳佩琪知情後立刻籌錢，5日已把5000萬匯入柯的保釋金專戶，其中3000萬事先前返回的保釋金，另2000萬是賣新竹土地的錢，但陳說家中錢已用罄，將跟柯文哲胞妹柯美蘭、柯母何瑞英商借剩餘的2000萬。不過，柯文哲5日下午透過律師團要再行深思，律師團也說，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定；據了解，保釋金其實都籌足，但柯家的錢實在沒這麼多，柯又不願欠人情、欠錢，因此決定深考到下週。

黃國昌7日下午在新店「大豐社福館」進行志工招募並於會前受訪。針對明天如何說服柯文哲交保，以及目前保釋金籌借情形，黃國昌回應，他感謝過去非常多各界朋友、長輩主動表達希望幫柯文哲的意思，所有心意民眾黨都收到了，不過柯的個性是不希望給周遭人帶來任何壓力，特別是這麼高的交保金額，且訴訟看起來北檢會不斷拖延下去，一旦錢一押下去就不知道什麼時候拿出來，這方方面面的考慮非常多。

黃國昌說，柯文哲的家人雖是醫生家庭，但相信大家可以理解保釋金不是小數目，柯不想帶給任何人任何困擾，也不想帶給任何關心的朋友、長輩跟黨內同志負擔，所以對這件事，柯會很猶豫，要考慮非常久；不過事實上，一個禮拜以前就已經在思考這件事，律師那邊已經跟柯保持非常順暢的聯繫。

黃國昌也說，保釋金是柯文哲家人必要的隱私，他還是會保護，「我只能報告，該做所有準備我們都準備好了」，明天一大早，律師就會到看守所去律見，等待柯的意思，做最後確認，明天一接到柯的確認消息，「我們在外面就會立刻進行相關交保」。

有關民眾黨兩年條款、2026年九合一布局跟藍白合，是否會等柯文哲出來後再行請教？黃國昌說，他過去這幾天看到媒體相關報導，應該主要是民進黨的人跟一些綠色媒體，柯文哲還沒出來就急著挑撥離間、見縫插針，民進黨搞這種見縫插針的事情，從他有記憶，大概2024年開始，搞了一年多，「我奉勸民進黨的人，不會有用的」。

黃國昌說，民眾黨現在狀況、未來發展，等到柯文哲出來以後，他終於有機會繼今年1月以來，可以好好的再跟柯坐下來談，所以他有交代律師，明天不管用任何方法，就是要說服柯，請柯出來，因為接下來有很多非常重要事情，支持者也有很高期待。