生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恐罰100萬！館長違反選罷法　「檢舉人曝光」：搞到你做不下去

▲▼（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長恐違反選罷法，檢舉人就是王浩宇。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／劉維榛報導

館長陳之漢直播中，因露出民調數據而遭到檢舉，違反選罷法最高恐被罰100萬，讓館長大嘆「弄柯文哲弄爽了，現在來弄我了！」而檢舉他的人，就是民進黨前議員王浩宇，本尊稍早在臉書坦承「搞到你做不下去！」

王浩宇在臉書表示，館長在不能公布民調的時候，公開談論罷免的民調，被他逮到機會私下去檢舉。目前館長已收到中選會通知書，王浩宇認為被罰的機率很高，之前低調沒講，「是怕他偷偷刪影片影響蒐證。」

文末，王浩宇還說，「我們天蠍座就是報仇一天到晚，搞我好感未來除臭襪一次，搞到你做不下去。」

事實上，館長5日透露，他收到中選會信件，7月21日直播露出726罷免投票民調，此舉被民眾檢舉，違反選罷法第53條第3項規定「政黨及任何人自投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述前二項資料。」

館長不服回應，直播中只是出現是否贊成罷免的條狀圖，「也沒有名字啊？隨便啦...這個就罰款而已」他接著解釋，這並非候選人的民調，「他就故意要用這個來針對我們」、「反正民進黨弄柯文哲弄爽了，現在要換來弄我了...那你就弄吧」。

09/06 全台詐欺最新數據

法官故意釣魚柯文哲？他曝「7000萬交保原因」

法官故意釣魚柯文哲？他曝「7000萬交保原因」

北院裁定7000萬交保金，柯文哲卻給予「再行深思」。對於外界直指「7000萬是法官故意在釣魚」，名醫蘇一峰回擊，「金流查一年了，還能釣到什麼魚？」他認為，真正原因是法官夾在輿論與黨派壓力間進退兩難，不放柯會被批司法迫害，放了又怕得罪黨，因此才開出7000萬保金，算是兩邊都交代的折衷做法。

曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

曝已推演柯文哲明受訪地點、動線　黃國昌：他應有一段不短的話想說

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

柯文哲明願交保？　黃國昌：我交代律師用任何方法說服柯出來

柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

