恐罰100萬！館長違反選罷法　「檢舉人曝光」：搞到你做不下去

▲館長恐違反選罷法，檢舉人就是王浩宇。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



網搜小組／劉維榛報導

館長陳之漢直播中，因露出民調數據而遭到檢舉，違反選罷法最高恐被罰100萬，讓館長大嘆「弄柯文哲弄爽了，現在來弄我了！」而檢舉他的人，就是民進黨前議員王浩宇，本尊稍早在臉書坦承「搞到你做不下去！」

王浩宇在臉書表示，館長在不能公布民調的時候，公開談論罷免的民調，被他逮到機會私下去檢舉。目前館長已收到中選會通知書，王浩宇認為被罰的機率很高，之前低調沒講，「是怕他偷偷刪影片影響蒐證。」

文末，王浩宇還說，「我們天蠍座就是報仇一天到晚，搞我好感未來除臭襪一次，搞到你做不下去。」

事實上，館長5日透露，他收到中選會信件，7月21日直播露出726罷免投票民調，此舉被民眾檢舉，違反選罷法第53條第3項規定「政黨及任何人自投票日前十日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布、報導、散布、評論或引述前二項資料。」

館長不服回應，直播中只是出現是否贊成罷免的條狀圖，「也沒有名字啊？隨便啦...這個就罰款而已」他接著解釋，這並非候選人的民調，「他就故意要用這個來針對我們」、「反正民進黨弄柯文哲弄爽了，現在要換來弄我了...那你就弄吧」。