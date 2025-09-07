　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天午後全台防大雨　未來一周還有熱帶擾動發展機率

▲▼塔巴颱風。（圖／氣象署提供）

▲塔巴颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

塔巴颱風預計明天登陸中國廣東，對台灣沒有直接影響，未來一周南海至菲律賓東方海面仍有熱帶擾動生成機率，但對台灣影響機率低。明天南方雲系北移，南部及花東不定時有零星雨，各地午後都有大雨機率。

中央氣象署預報員張竣堯表示，塔巴颱風今天下午2時在鵝鑾鼻西南西方810公里，向北北西轉西北移動，預計明天登陸中國廣東，對台灣沒有直接影響，但明天受南海大低壓帶環境帶來的南方雲系影響，雲量偏多。

他指出，未來一周南海至菲律賓東方海面仍為低壓環境，有熱帶擾動生成機率，但台灣逐漸受高壓勢力影響，因此熱帶擾動對台灣影響機會偏低。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯表示，明天受南方雲系北移影響，南部及花東不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並伴隨大雨發生。

他指出，周二至周三高壓勢力增強，各地多雲到晴，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中， 周二山區有局部大雨機率。周四至周日天氣更穩定，各地多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，張竣堯表示，未來一周各地都有32至35度，明天大台北及中南部地區有局部36度以上高溫。

明天午後全台防大雨　未來一周還有熱帶擾動發展機率

今明天全台午後防大雨　塔巴颱風估明天登陸中國

今明天全台午後防大雨　塔巴颱風估明天登陸中國

塔巴颱風昨天晚間生成，持續往北北西移動，預計明天登陸中國廣東一帶。台灣受南方雲系影響，今、明天午後對流顯著，各地都有局部大雨機率。周二至周六水氣逐漸減少，天氣再轉為穩定。

塔巴颱風估明晨生成　更猛午後雷雨+年度大潮來了

塔巴颱風估明晨生成　更猛午後雷雨+年度大潮來了

「塔巴」颱風最快今生成　明後天午後雷雨猛烈

「塔巴」颱風最快今生成　明後天午後雷雨猛烈

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

周末可能有熱帶低壓生成　午後雷雨擴大「2地雨最猛」　

周末可能有熱帶低壓生成　午後雷雨擴大「2地雨最猛」　

