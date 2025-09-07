明天午後全台防大雨　未來一周還有熱帶擾動發展機率

▲塔巴颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

塔巴颱風預計明天登陸中國廣東，對台灣沒有直接影響，未來一周南海至菲律賓東方海面仍有熱帶擾動生成機率，但對台灣影響機率低。明天南方雲系北移，南部及花東不定時有零星雨，各地午後都有大雨機率。

中央氣象署預報員張竣堯表示，塔巴颱風今天下午2時在鵝鑾鼻西南西方810公里，向北北西轉西北移動，預計明天登陸中國廣東，對台灣沒有直接影響，但明天受南海大低壓帶環境帶來的南方雲系影響，雲量偏多。

他指出，未來一周南海至菲律賓東方海面仍為低壓環境，有熱帶擾動生成機率，但台灣逐漸受高壓勢力影響，因此熱帶擾動對台灣影響機會偏低。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯表示，明天受南方雲系北移影響，南部及花東不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並伴隨大雨發生。

他指出，周二至周三高壓勢力增強，各地多雲到晴，台東及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中， 周二山區有局部大雨機率。周四至周日天氣更穩定，各地多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，張竣堯表示，未來一周各地都有32至35度，明天大台北及中南部地區有局部36度以上高溫。