生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周末可能有熱帶低壓生成　午後雷雨擴大「2地雨最猛」　

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,腳踏車,自行車,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周六到下周一午後雷雨擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣南方低壓區有熱帶擾動發展，不排除明後兩天可能生成熱帶性低氣壓，將朝廣東方向移動，短期內暫時沒有熱帶系統影響台灣；不過南方水氣北抬，明天(6日)到下周一水氣增多，午後雷雨頻繁，雨勢和雨區都將擴大，台中以北、中部山區有短延時豪雨。

中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今天及明天全台各地仍以高溫悶熱、午後局部雷陣雨為主。預計周日起隨著南方水氣北上，中部以北的午後雷雨將更為明顯。

台灣目前受太平洋高壓影響，上午至中午前天氣大致穩定，謝佩芸說明，午後桃園以南及山區易有局部雷陣雨，高屏地區平地也可能受影響，不排除有局部大雨。明日西半部天氣與今日類似，但東南部及恆春半島隨東風帶來水氣，降雨將逐漸增多，宜蘭、花蓮亦可能出現零星短暫雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日隨著南方雲系北移，謝佩芸說明，東南部、恆春半島及南部山區降雨機率提高，午後雷陣雨發展更旺盛，雨勢與範圍都將擴大，尤其台中以北及中部山區可能出現局部短延時豪雨。

溫度方面，今日本島各地白天炎熱，西半部中南部約34度，北部高溫上看36度，部分近山區或內陸可能超過36度；東半部及離島約32至33度，明日高溫將再升。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

至於熱帶系統發展，謝佩芸說，位於日本南方的琵琶颱風今天會以很快的速度朝偏東移動，對台灣沒有影響，後續很快就會變成溫帶氣旋。

另外，謝佩芸說明，位於台灣南方的南海到菲律賓東方的低壓區，裡面有很多雲系發展，要關注明後兩天菲律賓西方這一側可能有熱帶系統發展，可能生成熱帶性低氣壓，後續將往廣東方向移動，短期內暫時沒有熱帶系統明顯影響台灣。

謝佩芸提醒，周末南方水氣有北抬趨勢，周六、周日和下周一台灣附近的水氣就會逐漸增加。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今年第二波年度大潮影響時間和區域。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署也表示，9月7日至11日將迎來今年第二波年度天文大潮，彰化、雲林、嘉義及花蓮沿海恐出現局部海水倒灌或淹水，沿海居民需特別注意。

氣象天氣氣象署台灣颱風熱帶性低氣壓高溫

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

