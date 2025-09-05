明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

▲周日和下周一天氣不穩定，其中周日降雨最顯著。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

琵琶颱風預計明天(6日)可能消散，不過南海又有熱帶擾動發展，明天可能增強為熱帶性低氣壓，未來朝港澳方向前進，對台灣沒有直接影響，但北上過程將把水氣輸入台灣，周日和下周一雨區擴大，其中周日雨最大，台中以北和中部山區有短延時豪雨。

中央氣象署預報員李名翔表示，明天東半部水氣略增多，台東、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，也有局部大雨機會，基隆北海岸、宜蘭和花蓮有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨，南部和中部以北山區有局部大雨。另明天大台北、桃園有局部37度以上高溫。

周日和下周一南方雲系北移，水氣較多。李名翔說明，周日南部、花東有局部短暫陣雨或雷雨，其中台東、恆春半島、南部山區有局部大雨機會，其他地區多雲，午後容易有雷陣雨，且易有局部大雨，尤其是台中以北和中部山區有短延時豪雨。

李名翔進一步指出，下周一整體雨勢會比周日小，南部和台東有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有雷陣雨，要留意各地有局部大雨機會。周日和下周一天氣皆不穩定，其中周日降雨最顯著。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二開始太平洋高壓增強，李名翔表示，下周二到下周五轉多雲到晴，僅台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部和東半部山區有局部短暫雷陣雨。

李名翔指出，琵琶颱風已經在日本關東地區移動，因速度很快，預計很快就會離開日本，12小時內也就是明天凌晨或清晨將會減弱；另南海有熱帶擾動，未來有發展空間，預報明天有機會增強為熱帶低壓，未來朝西北移動往港澳方向前進，北上過程會把東邊水氣帶上來，也就是南方雲系北移，周日、下周一水氣北抬。

至於後續是否會發展為颱風，李名翔表示，該南海熱帶系統強度預估以熱帶低壓強度為主，但還要觀察發展情況。另外菲律賓東側還有另一個低壓擾動，但沒有明顯發展趨勢，不過明天會靠近台灣東南側海面，明天東半部水氣增多主要是受該低壓影響。