今明天全台午後防大雨　塔巴颱風估明天登陸中國

▲▼塔巴颱風。（圖／氣象署提供）

▲塔巴颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

塔巴颱風昨天晚間生成，持續往北北西移動，預計明天登陸中國廣東一帶。台灣受南方雲系影響，今、明天午後對流顯著，各地都有局部大雨機率。周二至周六水氣逐漸減少，天氣再轉為穩定。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今、明天南方雲系北移影響，雲量偏多，午後雷雨發展明顯，不排除中部以北山區、台中以北平地有短延時豪雨機率。

他指出，目前南海到菲律賓東方海面屬於大低壓帶，今天上午8時塔巴颱風距離鵝鑾鼻西南西方800公里，往北北西移動，預計明天登陸中國廣東一帶，而台灣受南方雲系影響，今、明天午後對流顯著，各地都有局部大雨機率。

張竣堯指出，周二至周六水氣逐漸減少，午後西半部地區及東半部山區有雷雨發展，花東及恆春半島不定時有短暫陣雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯表示，今天各地普遍31至34度，周二起環境穩定，各地又回到32至35度，且局部有36度高溫機率。另外，今天下午至明天沿海及離島有長浪發生；而今天到周四適逢年度大潮，中部及東部沿海漲潮期間要留意積淹水情形。

「血月」月全食將在今天晚間11時27分起登場，明天凌晨1時30分至2時53分為月面全食階段，是罕見能以肉眼觀賞全程的月全食。張竣堯表示，受南方雲系北移影響，今晚可能要在雲縫中賞月，要看到完整月亮需碰運氣。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

