「塔巴」颱風最快今生成　明後天午後雷雨猛烈

▲明後兩天午後雷雨劇烈。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓TD19今天(6日)凌晨2時生成，24小時內、也就是今明兩天有機會生成輕颱「塔巴」，未來將朝港澳前進，不過外圍水氣和低壓帶南方雲系北移，明天和下周一將是未來一周降雨最多時刻，午後降雨劇烈，台中以北、中部山區嚴防短延時豪雨。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天水氣慢慢增多，南方有較大低壓帶發展，熱帶低氣壓今天凌晨2點在菲律賓西方海面生成，24小時內有機會生成輕度颱風，未來往港澳移動，對台灣天氣沒有直接影響，但周圍水氣明後兩天會移動到台灣附近，整體降雨和水氣比較多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲準塔巴颱風上午8時最新位置。（圖／氣象署提供）

曾昭誠進一步說明，台灣西南方海面、菲律賓西方海面熱帶系統正在發展，也就是今天清晨2點形成的熱帶低壓，未來朝廣西、港澳前進，台灣沒有受熱帶系統主體影響，不過南海到菲律賓東方海面大低壓帶系統附近水氣，明天開始往台灣方向移動，明後兩天台灣附近水氣較多，迎風面降雨和午後雷雨旺盛。

今天天氣高溫顯著，因環境偏東南風，受到背風影響，西半部高溫炎熱，雙北、桃園、中南部近山區約36度左右或更高溫，西半部普遍高溫為34到37度，東半部32到33度。

▲高溫預測。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，曾昭誠表示，今天水氣稍稍增多，東南部、南部，特別是恆春半島，今天一整天有不定時短暫陣雨，中部山區、南部平地午後也有明顯降雨。

明天開始風向由東南風轉為偏南風，南方雲系北移，曾昭誠說，周日和下周一會是未來一周降雨最多的時間點，特別是明天台中以北、中部山區午後降雨明顯，有短延時豪雨，中午過後會有劇烈降雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，花東、恆春半島明天一整天有短暫陣雨或雷雨，下周一南方雲系持續影響，午後各地有較大雨勢；下周二到下周五南方雲系影響減少，太平洋高壓逐漸增強，勢力延伸到台灣附近，環境水氣減少，下周二起降雨趨緩，但午後仍有雷陣雨。

周日開始為今年第二波年度大潮，周日到下周四東部沿海、彰化到嘉義等漲潮水位高，低窪地區要留意海水倒灌和局部積淹水。