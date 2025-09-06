　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「塔巴」颱風最快今生成　明後天午後雷雨猛烈

▲▼丹娜絲颱風逐漸遠離台灣，中央氣象署宣布解除陸上警報，北市街頭仍有局部風雨。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,強風警報,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明後兩天午後雷雨劇烈。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓TD19今天(6日)凌晨2時生成，24小時內、也就是今明兩天有機會生成輕颱「塔巴」，未來將朝港澳前進，不過外圍水氣和低壓帶南方雲系北移，明天和下周一將是未來一周降雨最多時刻，午後降雨劇烈，台中以北、中部山區嚴防短延時豪雨。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天水氣慢慢增多，南方有較大低壓帶發展，熱帶低氣壓今天凌晨2點在菲律賓西方海面生成，24小時內有機會生成輕度颱風，未來往港澳移動，對台灣天氣沒有直接影響，但周圍水氣明後兩天會移動到台灣附近，整體降雨和水氣比較多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼準塔巴颱風上午8時最新位置。（圖／氣象署提供）

▲準塔巴颱風上午8時最新位置。（圖／氣象署提供）

曾昭誠進一步說明，台灣西南方海面、菲律賓西方海面熱帶系統正在發展，也就是今天清晨2點形成的熱帶低壓，未來朝廣西、港澳前進，台灣沒有受熱帶系統主體影響，不過南海到菲律賓東方海面大低壓帶系統附近水氣，明天開始往台灣方向移動，明後兩天台灣附近水氣較多，迎風面降雨和午後雷雨旺盛。

今天天氣高溫顯著，因環境偏東南風，受到背風影響，西半部高溫炎熱，雙北、桃園、中南部近山區約36度左右或更高溫，西半部普遍高溫為34到37度，東半部32到33度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲高溫預測。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢上，曾昭誠表示，今天水氣稍稍增多，東南部、南部，特別是恆春半島，今天一整天有不定時短暫陣雨，中部山區、南部平地午後也有明顯降雨。

明天開始風向由東南風轉為偏南風，南方雲系北移，曾昭誠說，周日和下周一會是未來一周降雨最多的時間點，特別是明天台中以北、中部山區午後降雨明顯，有短延時豪雨，中午過後會有劇烈降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

曾昭誠指出，花東、恆春半島明天一整天有短暫陣雨或雷雨，下周一南方雲系持續影響，午後各地有較大雨勢；下周二到下周五南方雲系影響減少，太平洋高壓逐漸增強，勢力延伸到台灣附近，環境水氣減少，下周二起降雨趨緩，但午後仍有雷陣雨。

周日開始為今年第二波年度大潮，周日到下周四東部沿海、彰化到嘉義等漲潮水位高，低窪地區要留意海水倒灌和局部積淹水。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中
嘿咻太激烈！2人滾下床她撞斷2門牙　正妹告性侵被打臉
三立演員一片安靜挨轟！江祖平揭「同事私下關心」　僅2藝人讚聲
高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極
柯文哲滿血回歸！吳子嘉預言「他必做1事」：賴清德慘了
史上最貴！　AI公司賠償456億
7000萬要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

控三立副總兒子性侵　江祖平：我媽媽哭了3小時

柯文哲羈押1年滿血回歸！吳子嘉預言「他必做1事」：賴清德慘了

少棒奪冠寫歷史！中華郵政10月推紀念郵摺　冠軍郵票明年登場

客給500元卻堅持付1000元！店家「直接調監視器」真相很清楚

快訊／11:34東部海域規模3.7地震　最大震度2級

江祖平爆遭性侵「為何很少藝人聲援？」　網曝1關鍵：所以選擇沉默

江祖平遭匿名攻擊　IG頭像換全黑！龔父喊「司法會還兒子清白」

「塔巴」颱風最快今生成　明後天午後雷雨猛烈

力挺江祖平「這類渣男都愛找女星」！財經網美揭目的：87%是騙局

「全台最難訂私廚」傳開到10月底！闆娘曝新計畫　昔捲逃漏稅風波

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

控三立副總兒子性侵　江祖平：我媽媽哭了3小時

柯文哲羈押1年滿血回歸！吳子嘉預言「他必做1事」：賴清德慘了

少棒奪冠寫歷史！中華郵政10月推紀念郵摺　冠軍郵票明年登場

客給500元卻堅持付1000元！店家「直接調監視器」真相很清楚

快訊／11:34東部海域規模3.7地震　最大震度2級

江祖平爆遭性侵「為何很少藝人聲援？」　網曝1關鍵：所以選擇沉默

江祖平遭匿名攻擊　IG頭像換全黑！龔父喊「司法會還兒子清白」

「塔巴」颱風最快今生成　明後天午後雷雨猛烈

力挺江祖平「這類渣男都愛找女星」！財經網美揭目的：87%是騙局

「全台最難訂私廚」傳開到10月底！闆娘曝新計畫　昔捲逃漏稅風波

快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門發現他已斷氣

中元普渡玩環保創意　桃園農業局千台斤「好農神豬」米做公益

貝童彤曝7年婚姻真實！遭老公質疑「還敢說自己是好媽媽」怒衝出門

桃園環保局與友達、欣興電子大廠　推動廢水綠色轉型

士林分署攜手國稅局　大安森林公園推反詐與雲端租稅宣導

控三立副總兒子性侵　江祖平：我媽媽哭了3小時

三立演員一片安靜挨轟！江祖平發聲揭「同事有私下關心」　僅2藝人讚聲

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

借250萬還不出被押走！遭逼簽千萬本票　潮州警埋伏逮12匪

大谷翔平談「先發投手責任」：就算狀況不佳也要投　仍飆163火球

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

生活熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

她帶媽出國2週害慘自己　網勸：建議跟團

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

飛機很穩！他一聽廣播「馬上認出機長」

江祖平再曝新受害者！龔益霆問「要不要打砲」

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

「塔巴」颱風最快今生成　明後天午後雷雨猛烈

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

更多熱門

相關新聞

塔巴颱風將生成波及「2地區」　今酷暑38℃

塔巴颱風將生成波及「2地區」　今酷暑38℃

今天高溫高達38度，午後山區、南部有雷雨機率。「輕颱塔巴」最快今天生成，外圍環流水氣影響花蓮、恆春半島。

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

颱風襲日本　暴雨、龍捲風「1.4萬戶停電」

颱風襲日本　暴雨、龍捲風「1.4萬戶停電」

周末可能有熱帶低壓生成　午後雷雨擴大「2地雨最猛」　

周末可能有熱帶低壓生成　午後雷雨擴大「2地雨最猛」　

專家：高空冷心低壓可能導致藤原效應

專家：高空冷心低壓可能導致藤原效應

關鍵字：

氣象天氣氣象署塔巴颱風降雨豪雨高溫雷雨

讀者迴響

熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」

她帶媽出國2週害慘自己　網勸：建議跟團

蕭敬騰熊抱林智勝　網秒懂：這致敬太完美

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面