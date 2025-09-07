8月台人被騙73億！他驚收「普發1萬領取簡訊」超逼真　1步驟險中招

▲詐騙集團設計「假普發現金網站」，要騙取銀行帳戶號碼。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

警政署「165打詐儀錶板」指出，8月台人財損破73億元，常見手法依舊是網購、假投資詐騙，由於詐騙集團會跟著時事變換花招，有民眾指出，近日收到普發1萬的領取教學的簡訊，點進網址「看起來就像政府機關的網站，畫面有模有樣」，輸入個資後，還要求金融帳戶或信用卡號認證，事後才驚覺是詐騙新手法。

「165打詐儀錶板」最近資料顯示，8月受理1萬5296件詐騙案，財產損失金額為73億4866萬9千元，比7月減少了1127件與11億9233萬6千元。至於受理數增加最多的縣市為嘉義市（254件）、財損金額增加最多的縣市則是台北市（11億8330萬2千元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步追蹤8月詐騙手法，第一名仍是網路購物詐騙，受理數3427件、財損金額2億3543萬4千元；第二名為「假投資詐騙」，受理數2139件，財損34億6595萬4千元；第三名「假交友（投資詐財）詐騙」，受理數1236件，財損14億2636萬1千元。

▲8月份詐騙手法前三名。（圖／翻攝165打詐儀錶板）



由於詐騙集團會隨著時事話題不斷翻新詐騙招數，許多人關心的「普發現金」話題，就成了最新目標。165打詐儀錶板分享「影片網站不亂點，慎防存款變不見」的案例，一名民眾在滑抖音時收到「普發一萬元」領取教學的推播通知，雖然覺得可疑，但仍點進連結查看。

該網站外觀仿造政府機關官網，要求填寫姓名、身分證字號等個資，接著竟要求輸入金融帳戶或信用卡資訊進行「驗證」，理由是避免冒領，故新增此驗證程序。

該民眾察覺不對勁，因為正常的政府驗證程序應使用自然人憑證或健保卡，而非金融帳戶資訊。仔細檢視後更發現影片出現簡體字，確認是詐騙手法。與朋友聚會時分享此事，竟發現有人也收到冒稱行政院的詐騙簡訊，連結網址完全相同，事後該民眾主動撥打165專線通報，提醒警方協助宣導防範。

對此，「165打詐儀錶板」再三提醒，政府機關不會以簡訊傳送連結，要求輸入個人資料，不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號、銀行帳戶號碼，解析詐騙話術如下：

1、歹徒傳送假普發現金教學影片，內含網站連結，要求到網站輸入個人資料登記領取普發金，甚至以優惠方案吸引。

2、假網頁聲稱要驗證身分，需輸入銀行帳號或信用卡號。

3、當被害人發現沒有領到錢，並已被盜刷鉅額時，往往為時已晚。