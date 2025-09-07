　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

8月台人被騙73億！他驚收「普發1萬領取簡訊」超逼真　1步驟險中招

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲詐騙集團設計「假普發現金網站」，要騙取銀行帳戶號碼。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

警政署「165打詐儀錶板」指出，8月台人財損破73億元，常見手法依舊是網購、假投資詐騙，由於詐騙集團會跟著時事變換花招，有民眾指出，近日收到普發1萬的領取教學的簡訊，點進網址「看起來就像政府機關的網站，畫面有模有樣」，輸入個資後，還要求金融帳戶或信用卡號認證，事後才驚覺是詐騙新手法。

「165打詐儀錶板」最近資料顯示，8月受理1萬5296件詐騙案，財產損失金額為73億4866萬9千元，比7月減少了1127件與11億9233萬6千元。至於受理數增加最多的縣市為嘉義市（254件）、財損金額增加最多的縣市則是台北市（11億8330萬2千元）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進一步追蹤8月詐騙手法，第一名仍是網路購物詐騙，受理數3427件、財損金額2億3543萬4千元；第二名為「假投資詐騙」，受理數2139件，財損34億6595萬4千元；第三名「假交友（投資詐財）詐騙」，受理數1236件，財損14億2636萬1千元。

▲▼ 。（圖／翻攝165打詐儀錶板）

▲8月份詐騙手法前三名。（圖／翻攝165打詐儀錶板）

由於詐騙集團會隨著時事話題不斷翻新詐騙招數，許多人關心的「普發現金」話題，就成了最新目標。165打詐儀錶板分享「影片網站不亂點，慎防存款變不見」的案例，一名民眾在滑抖音時收到「普發一萬元」領取教學的推播通知，雖然覺得可疑，但仍點進連結查看。

該網站外觀仿造政府機關官網，要求填寫姓名、身分證字號等個資，接著竟要求輸入金融帳戶或信用卡資訊進行「驗證」，理由是避免冒領，故新增此驗證程序。

該民眾察覺不對勁，因為正常的政府驗證程序應使用自然人憑證或健保卡，而非金融帳戶資訊。仔細檢視後更發現影片出現簡體字，確認是詐騙手法。與朋友聚會時分享此事，竟發現有人也收到冒稱行政院的詐騙簡訊，連結網址完全相同，事後該民眾主動撥打165專線通報，提醒警方協助宣導防範。

對此，「165打詐儀錶板」再三提醒，政府機關不會以簡訊傳送連結，要求輸入個人資料，不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號、銀行帳戶號碼，解析詐騙話術如下：

1、歹徒傳送假普發現金教學影片，內含網站連結，要求到網站輸入個人資料登記領取普發金，甚至以優惠方案吸引。
2、假網頁聲稱要驗證身分，需輸入銀行帳號或信用卡號。
3、當被害人發現沒有領到錢，並已被盜刷鉅額時，往往為時已晚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲交保金差2000萬　張啓楷：金額太大「掏空柯家」
快訊／19縣市大雨特報！　下到深夜
生涯最後一戰！　林智勝、洪一中賽前大擁抱
大S被爆婚內出軌　律師嚴正聲明
江祖平爆遭下藥性侵　北市警預計下周約談
林智勝今最後一戰先發一壘！　葉總笑：看他怎麼演

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

刷牙扯下「白膜」是怪病？醫曝出現「4狀況」：快就醫

獅子座有貴人相助！12星座最新運勢　處女座小心破財

快訊／19縣市大雨特報！下到深夜

手搖飲越熱越賣！全台半年灌爆290億　高雄奪下營收王

8月台人被騙73億！他驚收「普發1萬領取簡訊」超逼真　1步驟險中招

質疑拆公館圓環未提出科學數據　民團號召12日赴現場抗議

開箱新總部！竹北吊車大王「啟德白宮」俯瞰全景曝　全場讚爆

買滷味付500元堅稱「給1000」！老闆霸氣「1招」反制讓她秒變臉

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」　網吐槽：涵蓋全宇宙了

挺江祖平！林沄蓁自曝曾喝斷片「男友脫衣硬上」：洗不掉的髒

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

刷牙扯下「白膜」是怪病？醫曝出現「4狀況」：快就醫

獅子座有貴人相助！12星座最新運勢　處女座小心破財

快訊／19縣市大雨特報！下到深夜

手搖飲越熱越賣！全台半年灌爆290億　高雄奪下營收王

8月台人被騙73億！他驚收「普發1萬領取簡訊」超逼真　1步驟險中招

質疑拆公館圓環未提出科學數據　民團號召12日赴現場抗議

開箱新總部！竹北吊車大王「啟德白宮」俯瞰全景曝　全場讚爆

買滷味付500元堅稱「給1000」！老闆霸氣「1招」反制讓她秒變臉

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」　網吐槽：涵蓋全宇宙了

挺江祖平！林沄蓁自曝曾喝斷片「男友脫衣硬上」：洗不掉的髒

刷牙扯下「白膜」是怪病？醫曝出現「4狀況」：快就醫

63歲網紅二婚小32歲男！咖啡廳偶遇7天後「命運重逢」　浪漫故事爆紅

林智勝與阿妹同台享巨星禮遇　〈鋼鐵男子〉喚醒車禍重生記憶

獅子座有貴人相助！12星座最新運勢　處女座小心破財

178cm女星賴郁庭「剪短髮」撩妹　反差萌爆棚點閱破20萬

全台唯一「免費搭電動車」特區　住宅實登站5字頭

訪問才剛開口！麥克風已經沒了　狗狗最萌「採訪事故」笑翻網友

台片《雲在兩千米》奪威尼斯影展VR最大獎！陳芯宜二度獲肯定

《沉默之丘f》製作人揭「昭和」設定　象徵年代社會對女性壓迫

3戰10萬人見證！林智勝終戰前曝感性心聲：引退賽最重要的是球迷

【這場舞獻給爸爸】大師兄林智勝引退賽 女兒林禹融C位熱舞帥翻全場！

生活熱門新聞

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

95%工程師出軌？徵信社曝「7大外遇對象」

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

名校資優生全裸在客廳尿尿　竟是手機成癮釀衝突

今「白露」沖2生肖　6禁忌一次看

北市52年「石頭火鍋店」驚傳頂讓　老饕難過

自己聞不到！妹子1壞習慣「身體竟飄腐爛味」

江祖平遭質疑「為何當下不報案」！她解析背後困境

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

看北院裁定揪1細節！律師：法官看柯演戲煩了

上課播中共大閱兵嗆「不喜歡可離開」　北市和平高中老師道歉了

更多熱門

相關新聞

黑幫勾結地政士！退休婦遭詐2棟房+500萬存款

黑幫勾結地政士！退休婦遭詐2棟房+500萬存款

嘉義1名退休婦人去年遭詐欺集團假冒檢警，被騙走500萬元存款，連名下2筆房產也被設定押借2000多萬元，全騙個精光。刑事局中打獲報查出，該詐團首腦彭姓男子具天道盟背景，之所以能騙得相關不動產，是因彭還串通邱姓、鄭姓地政士，以順利取信被害人，堪稱台版「地面師」。全案警方逮獲彭姓、吳姓主嫌，2名地政士及其他車手、水房成員共27人，共計5名被害人，財損達6000萬元，警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　勿點不明連結

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　勿點不明連結

密碼才外洩「帳戶又出狀況」　他130萬飛了

密碼才外洩「帳戶又出狀況」　他130萬飛了

警銀聯手攔詐　揭穿假土地投資陷阱

警銀聯手攔詐　揭穿假土地投資陷阱

黃金熱潮變陷阱　投資客遭詐騙

黃金熱潮變陷阱　投資客遭詐騙

關鍵字：

8月詐騙網購假投資普發現金1萬金融帳戶信用卡號認證

讀者迴響

熱門新聞

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

江祖平：我沒什麼好失去的

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面