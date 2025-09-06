投資客遭詐騙血本無歸　屏東警提醒：勿讓黃金熱潮變陷阱

▲東港警分局長高志正於警廣高雄台分享投資黃金被騙案例。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名黃金投資客因加陌生網友受騙，對方以豪宅名車炫富、傳黃金漲勢圖誆稱「穩賺不賠」。被害人投入大筆資金，卻在出清時遭遇「系統維護」「手續費不足」等藉口，最後網友失聯，血本無歸。東港警分局長高志正昨(5)日透過廣播節目分享該案例，提醒近期黃金投資熱潮正是詐團鎖定對象，呼籲民眾投資務必提高警覺。

東港警分局分局長高志正昨(5)日再次與警察廣播電臺高雄分臺空中聯袂反詐騙宣導，節目中，高分局長分享該案例，表示近來黃金價格水漲船高，黃金投資客紛紛出手投資，卻成為詐騙集團覬覦對象。

他說，該名黃金投資客某日加了陌生人為網友，從閒聊獲取被害人信任後，開始跟被害人談起投資，並傳了住豪宅開名車等炫富照片，誆稱都是自己今年靠投資黃金獲利成果。還傳給被害人黃金價格一路上漲的趨勢圖，鼓吹「黃金必漲」、「穩賺不賠」，被害人不疑有他，投入大把金額，然黃金突然大跌，被害人覺得不妙，決定出清獲利了結，結果該投資網站不是顯示「手續費不足」就是「系統維護中」，當被害人要質問該網友，網友卻開始推託，最後直接消失，這是典型假投資詐騙手法。

東港警分局再次呼籲，「保證獲利就是詐騙」、「詐騙起手就是加Line」，投資請循合法管道，或洽詢金融監督管理委員會，務必「冷靜、多查、多問」，才有保障。網路交友，見都沒見過卻談及投資，一定是詐騙。另外，不要任意點擊陌生人提供的連結、不要註冊可疑網站，避免個資遭竊。有相關詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110諮詢。