地方 地方焦點

投資客遭詐騙血本無歸　屏東警提醒：勿讓黃金熱潮變陷阱

▲東港警分局長高志正於警廣高雄台分享投資黃金被騙案例。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局長高志正於警廣高雄台分享投資黃金被騙案例。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名黃金投資客因加陌生網友受騙，對方以豪宅名車炫富、傳黃金漲勢圖誆稱「穩賺不賠」。被害人投入大筆資金，卻在出清時遭遇「系統維護」「手續費不足」等藉口，最後網友失聯，血本無歸。東港警分局長高志正昨(5)日透過廣播節目分享該案例，提醒近期黃金投資熱潮正是詐團鎖定對象，呼籲民眾投資務必提高警覺。

東港警分局分局長高志正昨(5)日再次與警察廣播電臺高雄分臺空中聯袂反詐騙宣導，節目中，高分局長分享該案例，表示近來黃金價格水漲船高，黃金投資客紛紛出手投資，卻成為詐騙集團覬覦對象。

他說，該名黃金投資客某日加了陌生人為網友，從閒聊獲取被害人信任後，開始跟被害人談起投資，並傳了住豪宅開名車等炫富照片，誆稱都是自己今年靠投資黃金獲利成果。還傳給被害人黃金價格一路上漲的趨勢圖，鼓吹「黃金必漲」、「穩賺不賠」，被害人不疑有他，投入大把金額，然黃金突然大跌，被害人覺得不妙，決定出清獲利了結，結果該投資網站不是顯示「手續費不足」就是「系統維護中」，當被害人要質問該網友，網友卻開始推託，最後直接消失，這是典型假投資詐騙手法。

東港警分局再次呼籲，「保證獲利就是詐騙」、「詐騙起手就是加Line」，投資請循合法管道，或洽詢金融監督管理委員會，務必「冷靜、多查、多問」，才有保障。網路交友，見都沒見過卻談及投資，一定是詐騙。另外，不要任意點擊陌生人提供的連結、不要註冊可疑網站，避免個資遭竊。有相關詐騙疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110諮詢。

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

提款卡遺失她挨告涉詐　結局逆轉無罪

提款卡遺失她挨告涉詐　結局逆轉無罪

女子小芸（化名）被指控去年11月間將名下銀行帳戶的提款卡、密碼交給詐團使用，導致2名受害者遭騙錢；但她堅詞否認涉詐並表示，自己習慣將密碼寫在卡套上，卡片是不小心遺失的。彰化地院法官日前審理之後，認為小芸的帳戶僅被詐團使用1次，與一般販賣人頭帳戶的狀況不同，最終因檢方舉證不足，裁定小芸無罪。

車手假釋兩度重返詐團　代價要關2年

車手假釋兩度重返詐團　代價要關2年

女遭詐要匯150萬　竟是車手扮被害人

女遭詐要匯150萬　竟是車手扮被害人

學生持刀砍老師　嫌犯中彈落網

學生持刀砍老師　嫌犯中彈落網

瑞芳警進駐工業區開講　揭密最新詐騙手法

瑞芳警進駐工業區開講　揭密最新詐騙手法

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

