生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

密碼才外洩「帳戶又出狀況」　他急證明清白...結果130萬飛了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO被騙走130萬元。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「可是東西交出去之後，越想越不對勁！」近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人之前接到一通電話，對方告訴他，有人拿了他的證件去領普發現金，由於目前帳戶已經涉及刑事案件，所以需要代管財產，以示清白。他得知當下，沒有想太多，就直接照做，但等他把東西都交出去，才意識到不對勁，最後更是損失了130萬元。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「冒領普發現金？全是騙徒在亂編！」為標題分享案例，當事人之前突然接到一通電話，對方開口就說自己是郵局人員，且語氣非常緊張，告訴他「有人拿你的證件資料去領普發金，現在有冒領嫌疑，情況很嚴重，我們會幫你轉接警察單位報案」。

當事人聽到當下嚇壞了，「腦袋裡第一個念頭就是：完了！最近Google才有跳說什麼密碼外洩，是不是我裡面的個資也被盜用了？」沒多久後，自稱檢查的人就正經的說，自己是詐欺業務承辦人，所以他就加入了LINE，而對方也告訴他「你的帳戶涉及刑事案件，有洗錢嫌疑，需要暫時代管你的財產，以示清白」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

當事人透露，自稱警察的人還告訴他，他不是第一個遇到類似事件的人，「他相信我是清白，故會幫助我」。由於他當時已經慌了，這時有人願意幫忙，他當然也就沒想太多，直接照做，而且他也心想，「我明明就是清清白白過日子的人，怎麼會扯到刑案？當時腦中只有一個念頭，就是我覺得我沒犯罪，一定要證明自己的清白！」

當事人按照指示，將名下的存摺、提款卡，還有家裡的黃金都整理好，親手交給對方，然而當他把東西都交出去之後，卻越想越不對勁，「哪有警察用LINE聯繫，全程處理，也沒看到任何信件寄來我家」。後來，他發現自己完全聯絡不到人時，便打165詢問，這時他才確定自己受騙，「而且一口氣損失高達130萬元！」

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、政府機關不會以電話告知身分遭冒用，也不會電話要求配合辦案。

2、聽見「郵局人員轉電話給警察」，就是詐騙。

3、聽見「冒用身分」，先掛斷，再撥打165查證。

4、不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號、銀行帳戶號碼。

5、有詐騙疑慮，請直接撥打165諮詢。

09/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

