社會 社會焦點 保障人權

天道盟勾結地政士詐騙！嘉義退休婦痛失2棟房+500萬存款

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲檢警在稻田中逮捕逃跑的犯嫌。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

嘉義1名退休婦人去年遭詐欺集團假冒檢警，被騙走500萬元存款，連名下2筆房產也被設定押借2000多萬元，全騙個精光。刑事局中打獲報查出，該詐團首腦彭姓男子具天道盟背景，之所以能騙得相關不動產，是因彭還串通邱姓、鄭姓地政士，以順利取信被害人，堪稱台版「地面師」。全案警方逮獲彭姓、吳姓主嫌，2名地政士及其他車手、水房成員共27人，共計5名被害人，財損達6000萬元，警詢後依詐欺、洗錢等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

據查，嘉義60多歲的江姓退休婦人，去年下半年接獲詐團假報檢警身份，以調查刑案及資產須交付保管等話術，誆騙交出金融卡，導致500多萬元存款被車手提領一空；後續詐團再引導江婦接觸貸款仲介「安○貸款」及地政士（代書），並要求江婦將名下2處房地產設定抵押貸款，再把這2筆共2000多萬元的借款騙走。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲圖為被害人不動產資料。彭男找來配合的地政士，對被害人進行詐騙。（圖／記者白珈陽翻攝）

刑事局中打追查贓款金流，發現本案車手與洗錢集團，是有天道盟背景的彭姓男子（20歲）等人組成，該集團在全台各地提取詐騙贓款或收取水錢，從中獲取暴利，中打與嘉義市警局等單位共組專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方分析該詐團犯罪手法。（圖／記者白珈陽翻攝）

經專案小組蒐證完備，今年4月20日起到8月13日，發動5波搜索，陸續將彭男、吳男（33歲，主嫌之一，負責抵押貸款部分）、黃姓貸款金主、邱姓地政士、鄭姓地政士，以及相關詐團成員共27人查緝到案，警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪移送嘉義地檢署偵辦。

刑事警察局呼籲，請民眾多關心並提醒家中長輩，是類「假冒檢警」及「假投資」手法詐欺案，詐騙話術不斷翻新，除詐騙現金存款，還會誘騙設定抵押不動產借款，動輒損失大額存款又身陷鉅額負債窘境，如有接獲假檢察官及假警察等可疑電話，隨時可利用警政署之165反詐騙諮詢專線查證，刑事局將持續加強各類詐欺及黑幫涉詐案件之查緝，以確保民眾財產不受侵害，維護社會治安。
 

09/06 全台詐欺最新數據

399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

