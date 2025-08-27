內閣改組16人！藍議員點名4部長「該走卻不走」：獲賴清德免死金牌

▲台北市議員柳采葳。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

行政院27日啟動大規模內閣調整，發言人李慧芝宣布，此波改組共涉及行政院、國發會、經濟部、運動部、衛福部、數發部、環境部、教育部、原民會與僑委會等單位，高達16名閣員異動。不過，國民黨台北市議員柳采葳也點名4位閣員「該走的沒走」，總統賴清德以「免死金牌」庇護這些爭議官員，導致內閣改組難以重獲民心。

柳采葳今（27日）在臉書發文點名內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀、環境部長彭啟明及文化部長李遠，認為這些部會首長施政爭議不斷，卻因總統賴清德的庇護而續任，顯示民進黨政府更看重「忠誠」與「人脈」，而非專業與能力。

柳采葳批評，劉世芳自中正路改名爭議、租屋補助預算風波，到針對陸配參政權的限制，凸顯其鮮明意識形態。鄭英耀則因包庇葉丙成涉性平事件、台師大抽血爭議，以及忽視代理教師權益而廣受批評。至於彭啟明，則因風災後光電板清理進度嚴重落後，被指「完全狀況外」；李遠則在文化補助政策上，被指過度傾向意識形態，缺乏實際作為，導致台灣影視作品難與國際競爭。

柳采葳進一步指出，若連這些民怨高度集中的閣員都能憑藉「免死金牌」續任，恐怕才是民進黨持續流失民心的真正原因，內閣改組幅度大小，不只是一份人事名單，更是檢驗賴清德是否具備反省能力的試金石。

行政院方面強調，內閣調整以延續政策推動與兼顧專業為主要考量，相關人選皆經審慎評估，並將在正式記者會上向外界完整說明。同時，民進黨內人士也透露，賴清德考量「穩定優先」，避免因人事劇烈震盪而影響施政布局。