生活 生活焦點

時代的眼淚！國光客運退出南部版圖　老總將陪末班車告別：不捨

▲▼國光客運停駛8條國道路線。（圖／國光客運提供）

▲國光客運明天起停駛8條北中往返南部國道路線。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

曾經是客運龍頭的國光客運9月8日將正式退出南高屏，台北和台中往返台南、高雄、屏東等8條國道路線全數停駛，明天起南部國道客運版圖上，國光將不再留下身影，不少公路迷也打算今晚陪伴國光客運開出最後末班車，國光客運總經理任季男也將現身，他坦言，對於國光揮別南部路線「心中滿是不捨」。

國光客運的前身為公路局轄下單位，民國69年公路局將客運劃分出成立的國營台汽客運，陪伴台灣人數十年，曾經是全台唯一合法的長途客運單位，許多遊子南北往返，第一個想到的就是國光的藍白車身。為解決虧損問題，民國90年正式民營化，成立國光客運公司，雖轉為民營公司，仍以最高市占率穩居台灣客運龍頭。

然而，隨著高鐵通車、台鐵分食市場，長途公路客運需求逐年萎縮。根據公路局統計顯示，國道客運運量自2019年起一路下滑，去年僅剩近5476萬人次，僅恢復疫情前6成7，加上長途路線開一班虧一班，讓國光客運不得不做出撤退長途客運版圖的決定。

國光客運除8月底停駛高屏6條公路客運外，明天起也將全面停駛8條台北和台中往返台南、高雄、屏東等8條南部長途國道路線，另包括台南、高雄、屏東3大轉運站，以及永康、楠梓、中正、九如、枋寮等站點也將撤站。

國光客運總經理任季男坦言，長途國道客運面臨台鐵和高鐵分食市場，開一班虧一班。當年疫情來得太突然，強制改變了旅客乘車習慣，許多民眾擔心感染，搭乘公共運輸不敢在密閉空間久待，因此選擇搭快速的高鐵，或是自己買車開車上國道，客運旅客大量流失，那幾年習慣一養成，即便疫情恢復了，旅客也很難回來了。

▲▼國光客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運8國道路線末班車將舉辦懷念活動。（圖／國光客運提供）

任季男說，當時沒有把南部路線放掉，是預判疫情過後旅客會回流，但經過這兩三年，台鐵和高鐵旅客成長了，但國道客運的客人卻回不來了，國光客運也咬牙堅持了兩三年，去年先用減班的方式因應，希望減少虧損，但有固定成本支出，場站、租金和人員薪資等無法減少，跑一趟車只載寥寥數人，政府補助也無法完全彌補虧損，在開一趟虧一趟困境下，只能止損，前後14條路線停駛後，可讓國光客運每年減少1.8億元虧損。

國光客運停駛14條路線後，規劃將閒置10輛車租給南部客運業者，增加收入，其餘150輛規劃調度至其他北部和中部的中短途路線，任季男表示，初期將先滿足現有路線班次後，再針對需求較大的路線規劃增班，包括國5北宜路線、桃園機場路線，以及台北到基隆、金山、中壢等路線。

明天起，國光客運將全面退出南部版圖，今晚則將開出最後一班末班車，末班車同步舉辦惜別活動。國光客運總經理任季男也規劃現身南部車站，陪伴旅客走過這段歷史性的時刻。

▲▼國光客運。（圖／國光客運提供）

▲國光客運最後末班車時刻。（圖／國光客運提供）

他表示，許多南部乘客都感嘆未來再也看不到國光的身影，自己年輕時在南部時，也常搭乘國光北上，國光客運有他年輕時的珍貴回憶，如今國光全面揮別南部，他坦言「心中滿是不捨」。

國光客運停駛14條路線後，雖然統聯、高雄客運、屏東客運將接手，確保疏運不中斷，但國光的退場也凸顯長途公路客運難以與雙鐵正面競爭的現實，未來國道客運勢必走向短中程化、支線接駁化，成為軌道運輸的輔助。

國光客運曾是無數人返鄉、求學、出差的旅伴，如今南部版圖的退出，無疑是「時代的眼淚」，它見證了交通工具更迭，也道出龍頭客運在營運困境中，不得不斷尾求生的無奈。

09/06 全台詐欺最新數據

時代的眼淚！國光客運退出南部版圖　老總將陪末班車告別：不捨

國光客運8國道線9／8停駛「末班車有驚喜」　20路線推半價

國光客運8國道線9／8停駛「末班車有驚喜」　20路線推半價

繼8月底停駛6條公路客運路線後，國光客運8條南部國道路線9月8日也要停駛，國光客運也公布最後末班車時刻，並將舉辦懷念活動供旅客拍照打卡，並發送禮物。國光客運表示，9月8日起到25日期間，其他20條國道客運路線平日將推出教師、學生和軍警半價優惠。

國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起接手

國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起接手

陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」　還有6路線也評估停駛

國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」　還有6路線也評估停駛

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

關鍵字：

國光客運南部版圖長途客運撤退送別

讀者迴響

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

