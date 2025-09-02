　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國光客運8月底停駛高屏6條公路客運，9月8日再停駛8條國道客運路線，後續不排除續退出6條國道客運路線，待公路局評估。由於民眾長途旅程大多搭雙鐵，搭國道客運意願低，交通部長陳世凱表示，現行國道客運路線是20、30年前擬定，與民眾需求有落差，要求公路局對路線盤點，一些路線將整併。

國光客運一口氣裁撤14條公路客運和國道客運路線，且後續還有6條也打算停駛，目前正由公路局審慎評估和洽詢接駛業者中。交通部長陳世凱今上任滿周年，談及國光客運裁撤路線時表示，國道客運是很大的議題，台灣這20年來交通運具的使用變化很大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱說，去年高鐵平均單日最高運量21萬旅次，且最高出現在12月，今年才到9月，單日最高運量已經達到23萬旅次，期間才相差不到1年，高鐵的出現在台灣交通領域和交通體系造成非常大的改變，台鐵現在也有EMU3000型新自強號，區間車速度也很快，但國道客運路線很早就訂了，舊的國道客運路線適應現在民眾交通需求會有落差。

陳世凱指出，他已經交代公路局要對國道客運路線盤點，整體交通路線應該做一個完整的規劃；現行民眾搭乘國道客運願意搭中短程，譬如台北到台中，但如果台北到屏東，不太可能搭客運一路拉車到屏東，可能會走一段台鐵或高鐵，再轉乘客運。

陳世凱強調，國道客運路線是20或30年前擬定，需要依照現在的需求盤點，但需要一段時間處理，未來一些路線整併會通盤考量，長程路線要檢討，台灣整體運輸短程和中程是國道，中長程則是高鐵或台鐵，交通布局上大概要這樣區分，才能把每個運具距離或民眾喜歡使用的習慣調整。

針對政府對國道客運的協助，陳世凱表示，將針對國道路線整併和盤點，找出有優勢和需求，第二方面也不會放掉偏鄉的需求，客運是「到達血管的最末端」，因此在偏鄉上也會顧及，未來會依據實際真正民眾的需求重新盤點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
500 1 9214 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
爆無薪假潮！經濟部急端3招
孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝
蔡阿嘎遊日驚見「神似賴清德」武士像　釣出本人親回
紅豆食府便當有蟑螂！消費者求償500萬　法官判賠90元
快訊／金正恩「防彈列車」到北京了！　畫面曝光
國際金價飆天價！飾金未破紀錄　業者嘆：新台幣太強
關稅、匯率夾擊！「台灣水龍頭小鎮」恐掀關廠潮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九月星座運勢出爐！天秤小心爛桃花　第一名好運旺到中秋

宜蘭人36年回憶「農會超市」9月30日熄燈　全品項9折！在地人不捨

同事揪訂飲料「用點數喝免錢」他糾結想戳破！網炸鍋：很合理

賣車報廢「eTag餘額4.68億元沒人領」　高公局：快退費或轉新車

網傳政大宿舍依興趣分配「愛運動住頂樓」　校方：僅作輔助參考

市政參訪團赴日交流　中市經發局長率隊走訪福岡深化台日合作

快訊／雨彈往北了！14縣市大雨特報　大雷雨炸2地

陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

LINE收回訊息時間「改成1小時內」　2國家先調整！台灣暫不變

快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

【有新歡了】湘荷妹妹把「老朋友」丟一旁　抱著猴子娃娃開心轉圈XD

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

【倒車入庫嚕半天】後車駕駛看不下去帥氣救援

【謝和弦開嗆】現身法院提存40萬！狠酸陳德修「舔共」

九月星座運勢出爐！天秤小心爛桃花　第一名好運旺到中秋

宜蘭人36年回憶「農會超市」9月30日熄燈　全品項9折！在地人不捨

同事揪訂飲料「用點數喝免錢」他糾結想戳破！網炸鍋：很合理

賣車報廢「eTag餘額4.68億元沒人領」　高公局：快退費或轉新車

網傳政大宿舍依興趣分配「愛運動住頂樓」　校方：僅作輔助參考

市政參訪團赴日交流　中市經發局長率隊走訪福岡深化台日合作

快訊／雨彈往北了！14縣市大雨特報　大雷雨炸2地

陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

LINE收回訊息時間「改成1小時內」　2國家先調整！台灣暫不變

快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報

快訊／國1北上員林路段「3車追撞」火燒車！　1駕駛受困車內慘死

台南復康巴士再添一員　企業回饋鄉里、關懷弱勢族群

竹縣「4條森林步道」漫步柳杉林泡冷泉　加碼推薦美食、住宿

5罪通緝犯違停！持假證件瞎扯「糖尿病變瘦」　躲18年終被逮

如興恢復正常交易　9／4上路

女同時染新冠+類鼻疽發病2周亡　未接觸污水「疑吸入釀感染」

國光客運停駛屏東路線　統聯9/8起無縫接駛

台大學霸男星帥臉長皮蛇！　被警告「眼睛恐失明」堅持赴大阪宣傳

林智勝看一場少一場！2日先發第五棒DH　葉總承諾周末3戰都會出賽

孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝

生活熱門新聞

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

被質疑出國規格錢從哪來　她親自打臉

發錢了！「遷入戶籍」就可領5000元

她養生20年反而老更快　醫曝2原因

坐博愛座被嗆「年輕人好手好腳」　他掏身分證反擊

最新颱風預測！　這顆可能生成「比較靠近台灣」

午後變天！　「連3天大雨」地區曝

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單

美女書法家脫了！　下海拍AV

快訊／10縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

公路局9/1起取締台15線超載　重車一律過磅

公路局9/1起取締台15線超載　重車一律過磅

為有效遏止西濱快速道路重車超載問題，交通部公路局自9月1日擴大取締台15線超載車情形，載重車輛一律需進入地磅站過磅，未依規定進站過磅者將視為逃磅，公路局將依「道路交通管理處罰條例」第29-2條處新台幣9萬元罰鍰，籲請重車業者配合。

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

3連假國道每天凌晨0至5時免收費　高公局估中秋節最塞

國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」　還有6路線也評估停駛

國光客運裁撤14路線「資遣95名駕駛」　還有6路線也評估停駛

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

國光客運9/8停駛8國道路線　套票即起退票免手續費

關鍵字：

交通部國光客運停駛國道路線盤點整併交通陳世凱公路局

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲涉貪「親筆鐵證」曝光！　京華城起死回生全知情

67歲女苦讀10年考上公務員　竹市完成培訓圓夢

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

快訊／水餃女工捲絞肉機！「滿臉肉餡」送醫不治

準颱風可能生成　路徑分歧2條路走

姊姊要求弟弟「全身按摩」　他崩潰求助

沈伯洋槓上北市警　直接PO機車尾端針孔鏡頭照

普發現金近3萬台ATM備戰　13歲以上可自領

即／北市水泥車撞機車拖行100m！騎士無心跳　駕駛坐路邊抱頭

馬桶「卡一圈尿垢」狂刷無效！婆媽激推神招：便宜又方便

搶博愛座踢鐵板！老翁嗆年輕人　下秒看身分證尷尬了

開學日「孩子突請假一周」！一票家長：我們家也是

明「中度磁暴」來襲24小時！衛星導航恐中斷

威廉暫別《效廉 》發聲！逃兵演藝事業全喊卡　電視台證實「他正式入主」

台南男性侵前女友　腳抽筋才停止！丟內褲給她：拿去報警

更多

最夯影音

更多

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面