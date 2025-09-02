陳世凱下令全面盤點國道客運路線　不排除整併

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國光客運8月底停駛高屏6條公路客運，9月8日再停駛8條國道客運路線，後續不排除續退出6條國道客運路線，待公路局評估。由於民眾長途旅程大多搭雙鐵，搭國道客運意願低，交通部長陳世凱表示，現行國道客運路線是20、30年前擬定，與民眾需求有落差，要求公路局對路線盤點，一些路線將整併。

國光客運一口氣裁撤14條公路客運和國道客運路線，且後續還有6條也打算停駛，目前正由公路局審慎評估和洽詢接駛業者中。交通部長陳世凱今上任滿周年，談及國光客運裁撤路線時表示，國道客運是很大的議題，台灣這20年來交通運具的使用變化很大。

陳世凱說，去年高鐵平均單日最高運量21萬旅次，且最高出現在12月，今年才到9月，單日最高運量已經達到23萬旅次，期間才相差不到1年，高鐵的出現在台灣交通領域和交通體系造成非常大的改變，台鐵現在也有EMU3000型新自強號，區間車速度也很快，但國道客運路線很早就訂了，舊的國道客運路線適應現在民眾交通需求會有落差。

陳世凱指出，他已經交代公路局要對國道客運路線盤點，整體交通路線應該做一個完整的規劃；現行民眾搭乘國道客運願意搭中短程，譬如台北到台中，但如果台北到屏東，不太可能搭客運一路拉車到屏東，可能會走一段台鐵或高鐵，再轉乘客運。

陳世凱強調，國道客運路線是20或30年前擬定，需要依照現在的需求盤點，但需要一段時間處理，未來一些路線整併會通盤考量，長程路線要檢討，台灣整體運輸短程和中程是國道，中長程則是高鐵或台鐵，交通布局上大概要這樣區分，才能把每個運具距離或民眾喜歡使用的習慣調整。

針對政府對國道客運的協助，陳世凱表示，將針對國道路線整併和盤點，找出有優勢和需求，第二方面也不會放掉偏鄉的需求，客運是「到達血管的最末端」，因此在偏鄉上也會顧及，未來會依據實際真正民眾的需求重新盤點。