基隆國光臨時站功成身退　過渡期變裝徒步、臨時接送區

▲告別國光！基隆舊站空地「變裝」，11月底前暢通轉運站動線。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

隨著基隆轉運站於2024年正式啟用，原有國光客運臨時站已完成階段性任務。基隆市政府今（7日）宣布，將把拆除後的站體空地規劃為過渡性交通接駁區，設置臨時停車接送區與計程車排班區，提升轉運站周邊通行安全與便利性。未來該區域將銜接由都發處規劃、工務處執行的「港西街國光客運站空間改善工程」，轉型為永久性開放空間。

工務處養護工程科長廖俊育表示，該基地位於基隆港西岸重要節點，市府透過「市港再生標竿計劃」進行整體規劃，未來將打造國門港口意象，串聯海洋廣場、西二三四旅運設施、基隆轉運站及火車站，建構郵輪、鐵路、國道客運及市公車匯集的交通樞紐，並確保人行動線的連貫與舒適，營造視覺開放、親水的水岸廊帶環境，提供市民優質的休憩場所。

廖俊育進一步說明，在永久工程完成前，為維持民眾通行安全與便利，市府已編列600萬元預算，進行站前廣場的臨時鋪面工程。目前設計已完成，鋪面顏色初步選定三色搭配，最終配色將由景觀顧問根據基隆特色及港區周邊環境評估決定。工程預計近期動工，工期約2個月，完工後將提供更安全、順暢的步行與接駁環境。