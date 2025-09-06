國道超速67公里遭拍！　駕駛喊「餘弦效應」提告

▲民眾被拍到超速 ，指控測速器不準，不過法院認沒問題。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

小楊今年初開著自用小客車行駛國道五號北向時，時速竟飆到147公里，遠遠超過規定的80公里，被國道警雷射測速器拍下。依規定，他被罰款1萬6000元、記3點違規點數，還得參加道安講習。小楊不滿判決，質疑測速器可能有誤差、檢驗資料也不完整，但最終仍遭台北高等行政法院駁回。

判決書記載，案發在1月30日凌晨0點7分，小楊開車行經國道五號北向3.8公里處，當地速限是80公里，但測速器顯示他的車速達147公里，整整快了67公里。警方隨即開出舉發單並送交監理所處理。

監理單位依《道路交通管理處罰條例》第43條，認定小楊屬於「超速40公里以上」的違規情形，於是開罰1.6萬元，記點3點並要求上課。小楊不服，先向地院提告，僅撤銷記點，其餘維持原處分。他仍不死心，繼續提上訴。

在審理過程中，小楊主張警方沒有提供完整檢驗報告，也無法證明當時測速器安裝方式完全符合規範。他還強調可能存在「餘弦效應」，也就是測速雷達若與車輛行進方向不是完全平行，數據可能出現誤差，因此要求警方提出更多證明。

但法院審酌後認為，警方提出的「台灣商品檢測驗證中心」檢定證明文件顯示，該儀器在事發時仍於有效期內，且依檢測標準，偵測速度低於150公里時，誤差僅在正負1公里。換句話說，即便考慮誤差，小楊車速仍在146至148公里之間，確定超速超過60公里以上。

法院並指出，測速器屬於政府認可的法定檢定工具，本就具有舉證效力。小楊提出的文件缺簽章或委外印製方式等問題，並不足以動搖裁罰的合法性。

最後，台北高等行政法院認定，小楊只是對證據評價有不同看法，並未指出具體法律錯誤或重大程序瑕疵，因此屬於不合法上訴，裁定駁回，並由上訴人負擔上訴審訴訟費用750元。