生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開車有繫安全帶「忘一規定」慘吞6000元罰單！　一票人驚訝

安全帶,汽車,Seat Belts。（圖／達志影像／示意圖）

▲無論在一般道路或高速公路，後座乘客皆有義務繫上安全帶。（示意圖／達志影像）

記者曾羿翔／綜合報導

開車上國道可別掉以輕心，國道1號湖口路段自2023年10月起導入AI科技執法系統，能精準辨識車內乘客是否違規未繫安全帶。根據最新統計，該路段執法10個月來，已開出超過5000張罰單，違規數量占國道警察第二大隊同期總數近三分之一，其中有罰單針對的正是「後座乘客未繫安全帶」。

消息近日在mobile01論壇引發熱議，不少網友驚訝「後座也會抓？」、「AI可以拍到後座也太厲害」、「必須讚！讓散漫的駕駛退散」，也有人留言「台灣人的素質就是這樣，被抓到才會改過」、「都2025年了還不繫安全帶，真是害人害己」、「看得到就會抓啊，這就是為什麼一堆車的隔熱弄很黑的原因」。

事實上，依據現行《道路交通管理處罰條例》，無論在一般道路或高速公路，小型車後座乘客皆有義務繫上安全帶。違規者在一般道路將被處以1500元罰鍰，若在高速或快速道路，則可處3000元至6000元不等罰鍰。

交通部提醒，過去已有多起因後座乘客未繫安全帶導致傷亡的事故，修法正是為了提高整體乘車安全。雖然也有民眾質疑，自己明明繫上安全帶卻仍收到罰單，懷疑是穿著顏色或光線導致AI誤判，對此警方表示，AI辨識後的影像資料會再由人工進行複核，確認違規事實後才會開罰，以降低誤判爭議。

她養生20年「不吃炸物甜食」卻老更快　醫曝關鍵2原因

