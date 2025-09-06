台南車禍！66歲阿北騎車轉彎撞15歲少年　人噴飛卡路邊車底

▲台南府前路二段發生機車與微電車碰撞事故，2名騎士均送醫救治。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市府前路二段6日下午發生一起機車與微電車碰撞事故，造成2名騎士受傷，其中66歲詹姓男子人噴飛，滑進停在路邊小客車車頭底下，台南市消防局據報出動護車到場，將2人以救護車送醫。

台南市警二分局警方表示，66歲詹姓男子6日下午4時許騎乘機車，沿中西區府前路二段東往西行駛，行經府前路二段235巷口左轉彎時，與對向直行、15歲歐姓少年騎乘的微電車發生碰撞，雙方當場倒地受傷，其中66歲詹姓男子人噴飛滑進停在路邊停車格內小客車車頭底下，經消防局派護車緊急送醫救治，目前無生命危險。

台南市警二分局交通分隊據報到場勘查查處，發現肇事車輛車頭受到嚴重撞擊，毀損嚴重，車殼破碎，零件四散滿地，可見撞擊力度之大。

消防局指出，經查6日下午4時23分119受理台南市中西區府前路和環河街口車禍緊急救護勤務，現場疑似2機車因不明原因發生車禍，患者2人。.歐男，意識清楚，肢體疼痛，由南門分隊後送郭綜合醫院。詹男，65歲，意識對聲音有反應，身體多處擦傷及右手肘撕裂傷，由中正分隊後送成大醫院。

台南市警二分局指出，詳細肇事經過與責任歸屬仍待進一步釐清，將依現場監視器及相關跡證調查，以釐清事故發生原因。警方提醒，民眾行車轉彎時應減速慢行、注意來車，並遵守號誌與路權規定，避免交通事故發生，共同守護用路安全。