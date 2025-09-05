快訊／白宮：川普將簽行政命令　國防部改名為「戰爭部」

▲美國總統川普2日在白宮橢圓辦公室。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普將於當地時間5日簽署行政命令，宣布把國防部（Department of Defense）重新冠名為「戰爭部」（Department of War）。白宮官員指出，這項更名需要國會立法通過，但川普計畫先授權五角大廈暫時使用副稱，重拾自1789年建制以來的原始名稱。此舉象徵強化美國軍事的強硬形象，也呼應川普近來在多個公開場合的談話。

根據《美聯社》、《CNN》與《Politico》，白宮已完成相關文件，並將隨行政命令一併公布。戰爭部自美國獨立後便存在，直到1947年杜魯門政府推動軍事改革，將陸軍與空軍分設，再與海軍合併為新的體系，並於兩年後由國會立法更名為國防部。

川普在8月25日白宮與媒體對話時直言，「我們稱它為國防部，但我覺得我們會改名。在戰爭部的時代，我們贏得了一切，包括世界大戰。」

美國現任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）長期支持改名，並在社群媒體上直接張貼「DEPARTMENT OF WAR」。他曾於喬治亞州班寧堡演講時透露，自己的職銜「可能很快就會不同」。在相關消息傳出後，他再次在社群平台上以簡單文字表態，顯示與總統立場一致。

川普在過去被問及是否需要國會立法時，曾回應，「我們就直接做」，並補充，「我相信國會若需要也會跟進」。而《Politico》引述消息人士指出，白宮正研究是否能找到避免國會表決的方式，以加快進程。

赫格塞斯自年初上任後，也推動一連串文化與政策調整。他主張消除軍中所謂「覺醒文化」，要求撤銷多元化相關計畫，並下令審查軍校與官方網站內容，導致數百本書籍被移除，其中包括關於大屠殺的歷史著作以及非裔作家Angelou的回憶錄。此外，婦女與少數族裔的貢獻資料頁面也遭下架。

在軍隊人事政策方面，川普透過赫格塞斯的執行命令，全面移除跨性別軍人。相關過程引發爭議，部分批評者形容做法「去人性化」甚至「殘酷」。

報導也提到，川普政府在國安體系上持續推動變革，包括縮減國家安全會議(NSC)規模，以及裁撤多個國防部附屬機構。川普自上任以來，已多次提出恢復「戰爭部」的想法，並在6月荷蘭海牙的北約峰會記者會上，當著盟友面重申立場。