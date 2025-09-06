大學助教關渡碼頭輕生！手機驚見女學生私密照　正宮心碎怒告

▲呂姓助教士官長在關渡碼頭輕生亡。（示意圖／資料照）

某大學一名呂姓助教去年8月10日晚上於關渡碼頭輕生，遺體被打撈上岸時，正好被四處尋找丈夫的妻子目睹，讓妻子相當悲痛。據了解，40歲呂和研究所一名女學生發生不倫戀，當晚原本要和小三約會看棒球，呂的父親卻要他參加家族聚餐，沒想到當天傍晚就傳出憾事，妻子也從呂男遺留的手機發現大量出軌證據，將小三告上法院。台北地院審理後，法官判江女侵害配偶權，應賠償30萬元。可上訴。

據悉，呂男與妻子居住在關渡，原本妻子在案發前一天上午還有跟丈夫聯絡，晚間卻突然聯絡不上丈夫，隔日天一亮，妻子焦急騎車到關渡碼頭找人，結果正好碰到警消根據民眾報案，從河邊撈起一具屍體，上前一看發現浮屍竟是自己的丈夫，停放在旁的轎車也是丈夫的，身心大受打擊。

更讓呂妻無法接受的，是她原本就知道丈夫和江姓女學生關係親暱，卻又在丈夫的手機中發現丈夫所存的江女裸露照片。

呂妻發現，丈夫將江女的相關對話或照片，全都存放在手機的記事本中，裡面不僅有江女和呂男的視訊時，拉開衣服露出胸部的截圖，江女也傳送穿著肉色衣物的大腿、下體自拍照，或在更衣室、床上等處的自拍，並傳訊說「老公謝謝你一直以來的照顧」」、「現在的我本該是很開心的27、28歲，是可以享受生活、漂漂亮亮開開心心的過每一天，但一切都亂了」、「也適時的讓瘋子知道，你還是沒有想跟她一起生活了，而不是和我一直耗著」等，又列出9要點讓呂男遵守，像是「不可以因為跟我大吵就去跟她討溫暖」、「冷氣沒修好，一樣分房睡」等語，兩人猶如熱戀情侶。

呂妻認為，江女執意和呂男往來，導致呂男承受不了不倫戀的壓力，最終輕生亡，讓她的家庭徹底破碎，她要向江女求償100萬元。

呂妻指出，她和呂男在2013年結婚，兩人育有2名未成年子女，婚後原本家庭美滿，然而呂在2024年3月29日下班後晚歸，經她質問後，發現呂男特地開車到江女桃園家中，載江女出門買晚餐，再回江女住處，和江女、江女母親一起用餐，餐後還和江女先後去洗澡，再一起到虎頭山看夜景等情，爭執後呂男卻反控說受不了妻子的脾氣，想要離婚。

呂妻表示，她向學院副教授反映呂男的婚外情，副教授也告誡呂男不可和江女有不當往來，呂男仍要求和妻子分房睡，繼續和江女交往，2024年8月10日晚上，呂男原本疑似要和江女去看棒球比賽，但因公公要求呂男來參加家族聚餐而告吹，呂男竟於當日6時許，跑到北投區關渡碼頭輕生。

江女則在庭審時辯稱，她和呂男互動僅止於互相依偎靠肩，並不是親密肢體接觸，另裸露自拍照並非她本人，且呂男在她之前，也曾跟另名女人來往親密，這件事正宮也知道，可見夫妻感情在她之前就已破裂。

不過法官認為，照片有江女和呂男從後方雙手環抱對方、江女依偎在呂男身上，備忘內容也都以撒嬌口吻表達感謝或確認彼此心意，江女甚至以小三立場，要呂男疏遠原配，兩人已是情侶親密程度，且透過研究所師生間資訊交流，江女有充分機會得知呂男已婚，判定江女侵害配偶權，審酌妻子年收約50餘萬，江女去年年收約70餘萬，再加上呂男輕生亡、徒留妻子扶養2幼子，足認妻子精神痛苦甚深，而江女仍否認侵權等一切情狀，判江女要賠30萬元。全案還可上訴。

