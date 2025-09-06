　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大學助教關渡碼頭輕生！手機驚見女學生私密照　正宮心碎怒告

▲台北「關渡碼頭」整修工程完工後於今（15日）正式啟用。（圖／水利處提供）

▲呂姓助教士官長在關渡碼頭輕生亡。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／台北報導

某大學一名呂姓助教去年8月10日晚上於關渡碼頭輕生，遺體被打撈上岸時，正好被四處尋找丈夫的妻子目睹，讓妻子相當悲痛。據了解，40歲呂和研究所一名女學生發生不倫戀，當晚原本要和小三約會看棒球，呂的父親卻要他參加家族聚餐，沒想到當天傍晚就傳出憾事，妻子也從呂男遺留的手機發現大量出軌證據，將小三告上法院。台北地院審理後，法官判江女侵害配偶權，應賠償30萬元。可上訴。

據悉，呂男與妻子居住在關渡，原本妻子在案發前一天上午還有跟丈夫聯絡，晚間卻突然聯絡不上丈夫，隔日天一亮，妻子焦急騎車到關渡碼頭找人，結果正好碰到警消根據民眾報案，從河邊撈起一具屍體，上前一看發現浮屍竟是自己的丈夫，停放在旁的轎車也是丈夫的，身心大受打擊。

更讓呂妻無法接受的，是她原本就知道丈夫和江姓女學生關係親暱，卻又在丈夫的手機中發現丈夫所存的江女裸露照片。

呂妻發現，丈夫將江女的相關對話或照片，全都存放在手機的記事本中，裡面不僅有江女和呂男的視訊時，拉開衣服露出胸部的截圖，江女也傳送穿著肉色衣物的大腿、下體自拍照，或在更衣室、床上等處的自拍，並傳訊說「老公謝謝你一直以來的照顧」」、「現在的我本該是很開心的27、28歲，是可以享受生活、漂漂亮亮開開心心的過每一天，但一切都亂了」、「也適時的讓瘋子知道，你還是沒有想跟她一起生活了，而不是和我一直耗著」等，又列出9要點讓呂男遵守，像是「不可以因為跟我大吵就去跟她討溫暖」、「冷氣沒修好，一樣分房睡」等語，兩人猶如熱戀情侶。

呂妻認為，江女執意和呂男往來，導致呂男承受不了不倫戀的壓力，最終輕生亡，讓她的家庭徹底破碎，她要向江女求償100萬元。

呂妻指出，她和呂男在2013年結婚，兩人育有2名未成年子女，婚後原本家庭美滿，然而呂在2024年3月29日下班後晚歸，經她質問後，發現呂男特地開車到江女桃園家中，載江女出門買晚餐，再回江女住處，和江女、江女母親一起用餐，餐後還和江女先後去洗澡，再一起到虎頭山看夜景等情，爭執後呂男卻反控說受不了妻子的脾氣，想要離婚。

呂妻表示，她向學院副教授反映呂男的婚外情，副教授也告誡呂男不可和江女有不當往來，呂男仍要求和妻子分房睡，繼續和江女交往，2024年8月10日晚上，呂男原本疑似要和江女去看棒球比賽，但因公公要求呂男來參加家族聚餐而告吹，呂男竟於當日6時許，跑到北投區關渡碼頭輕生。

江女則在庭審時辯稱，她和呂男互動僅止於互相依偎靠肩，並不是親密肢體接觸，另裸露自拍照並非她本人，且呂男在她之前，也曾跟另名女人來往親密，這件事正宮也知道，可見夫妻感情在她之前就已破裂。

不過法官認為，照片有江女和呂男從後方雙手環抱對方、江女依偎在呂男身上，備忘內容也都以撒嬌口吻表達感謝或確認彼此心意，江女甚至以小三立場，要呂男疏遠原配，兩人已是情侶親密程度，且透過研究所師生間資訊交流，江女有充分機會得知呂男已婚，判定江女侵害配偶權，審酌妻子年收約50餘萬，江女去年年收約70餘萬，再加上呂男輕生亡、徒留妻子扶養2幼子，足認妻子精神痛苦甚深，而江女仍否認侵權等一切情狀，判江女要賠30萬元。全案還可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
江祖平打臉「龔益霆月薪10萬說法」　現身開罵：拿父親前途發誓
中元最強祭典！4000桌人潮暴動
龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平：我沒什麼好失去的
大學助教關渡碼頭輕生！手機驚見女學生私密照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

藍色控上衣、安全帶護套「完美融合」　國道警寄罰單...法官說免罰

邀少女出遊舔胸猥褻！色男前科累累賠50萬盼緩刑　慘被法官打臉

大學助教關渡碼頭輕生！手機驚見女學生私密照　正宮心碎怒告

比好兄弟還可怕！中元普渡潑猴搶水果　嬤遭推倒頭重摔畫面曝光

「台灣里」人頭公司洗錢84億！老闆簡坤松落跑　列調查局緝逃要犯

快訊／樓梯間雜物起火！　台科大教學大樓窗戶狂竄黑煙

快訊／公海失聯發遇險訊號！勝隆漁61號找到了　船遭雷擊設備壞了

台中民眾普渡！驚見隔壁文青宅神明廳狂冒黑煙　室內拜拜釀禍

三重搬家工超扯「開車睡路中」警敲窗他嚇醒狂逃　搜出喪屍煙彈

屏東阿北領錢要買土地　警銀聯手揭穿騙局...及時阻詐85萬

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【才不想理你】狗狗聽奴才喊「蛋捲」秒聽話　結果吃完就走XD

【幫大家避雷了】柴犬被雷嚇到發抖 竟躲在阿公腳邊？？

藍色控上衣、安全帶護套「完美融合」　國道警寄罰單...法官說免罰

邀少女出遊舔胸猥褻！色男前科累累賠50萬盼緩刑　慘被法官打臉

大學助教關渡碼頭輕生！手機驚見女學生私密照　正宮心碎怒告

比好兄弟還可怕！中元普渡潑猴搶水果　嬤遭推倒頭重摔畫面曝光

「台灣里」人頭公司洗錢84億！老闆簡坤松落跑　列調查局緝逃要犯

快訊／樓梯間雜物起火！　台科大教學大樓窗戶狂竄黑煙

快訊／公海失聯發遇險訊號！勝隆漁61號找到了　船遭雷擊設備壞了

台中民眾普渡！驚見隔壁文青宅神明廳狂冒黑煙　室內拜拜釀禍

三重搬家工超扯「開車睡路中」警敲窗他嚇醒狂逃　搜出喪屍煙彈

屏東阿北領錢要買土地　警銀聯手揭穿騙局...及時阻詐85萬

虎魂不滅？巨人傳奇齋藤雅樹開球　平野惠一拎球棒搞笑揪美美蹲捕

攻佔加薩市40%區域！　以軍警告巴勒斯坦平民「向南撤離」

布坎南補位右腿不適仍下二軍　富邦洋投只剩力亞士、鈴木駿輔

馬俊麟消失1年辦畫展！　畫老婆壓力山大：人工修圖「美肌開最強」

公路開車驚見「黑色毛球」好多車閃過　牠撈起無助小黑貓

婦團5點聲明力挺江祖平　「完美被害人不存在」籲停止指責

江宏恩憶少棒鐵血教育！　自爆遭打耳光、球棒敲關節「被打到手腫」

中元最強祭典！虎尾街仔普4千桌盛大登場　北港水果山人潮暴動

爽喊「又白嫖了」　陸女騙路人幫叫車下場慘了

江祖平打臉「龔益霆月薪10萬說法」　現身開罵：拿父親前途發誓說謊

是元介掀回憶殺！ 開唱元衛覺醒〈夏天的風〉

社會熱門新聞

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

「台灣里」洗錢84億！老闆列調查局緝逃要犯

江祖平「擠牙膏爆料」三立副總兒性侵　1原因沒人敢挺

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

新竹殯儀館「燒錯阿嬤」　家屬怒揍禮儀人員

摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

即／江祖平遭性侵！　心情平復後將赴警局說明

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員　柯粉直播主曝失控原因

江祖平被性侵！　陳沂：女權集體沈默是怎樣

快訊／交流道奪命車禍！男拋飛車外當場慘死

台東淨灘找到「巨型」鈑金！　軍方證實：2月墜機勇鷹殘骸

兒子「放學沒回家」爸四處尋　真相鼻酸

恐怖瞬間曝！新店BMW疑飆車競速　30歲工人慘死

醉後太激烈撞斷2門牙！正妹怒告性侵求償結果曝

更多熱門

相關新聞

女大生認識網友遭性侵！惡狼因這首歌栽了

女大生認識網友遭性侵！惡狼因這首歌栽了

高雄市一名女大生小花（化名）先前透過網路交友，認識了黃姓網友，怎料2人才剛認識2天，小花就遭到對方性侵。由於小花指證歷歷，還聲稱黃男在住處播放樂團《茄子蛋》的神曲「愛情你比我想的閣較偉大」，橋頭地院法官最終採信她的說法，判黃男5年有期徒刑。

檳榔西施遭拍私密片　小王傳給綠帽夫

檳榔西施遭拍私密片　小王傳給綠帽夫

高雄人妻偷吃學長喊「是Gay蜜」人夫氣炸怒告

高雄人妻偷吃學長喊「是Gay蜜」人夫氣炸怒告

摸機車座墊「也算性騷」！律師曝實例

摸機車座墊「也算性騷」！律師曝實例

服飾店闆娘公園激戰嬌喊：一直流出來　夫怒告

服飾店闆娘公園激戰嬌喊：一直流出來　夫怒告

關鍵字：

政戰學院助教輕生不倫戀法院判決新聞报道

讀者迴響

熱門新聞

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面