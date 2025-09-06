體育班黑幕！學生遭罵「豬」、反覆蛙跳膝蓋壞掉　更爆性騷性侵案

▲人本基金會揭露體育班黑暗面，包括訓練過量導致運動傷害、性騷擾與性侵、學長姐霸凌等。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

人本基金會今（6日）公布17名體育班學生訪談內容，發現教練常對學生辱罵三字經或「豬」等言語，每天訓練普遍超過3小時，且訓練重複性高、課表沒設計，並以訓練之名體罰，更有性騷擾或性侵狀況，部分訓練不合理而導致運動傷害，例如反覆蛙跳導致膝蓋壞了，而學長姐制更凸顯體育界不合理環境，呼籲對體育班進行改革。

台師大爆發女足隊「抽血換學分」，教練周台英遭處解聘且4年不得聘任為教師。為了解體育班學生狀況，人本教育基金會與師大學生會今天舉辦「從師大事件與運動員田野調查談起」座談會，會中並公布17名有體育班經驗者的訪談內容，其中16名為學生，1名為現職防護員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人本教育基金會秘書林郁璇表示，這份訪談在今年6至7月進行，17人當中，年齡介於18至39歲，其中9人為22至29歲，主要專長以田徑4人為主，足球、棒球各3人，12人在國中小進入體育班。

林郁璇指出，體育班學生訓練時間長，每天訓練普遍超過3小時，且訓練重複性高、課表沒設計，還有不合理與過量的訓練，例如桌球選手被要求跑5、6公里，部分訓練不合理而導致運動傷害，例如反覆蛙跳導致膝蓋壞了，並以訓練之名體罰，像是運動成績掉下來，被處罰折返跑、伏地挺身等。

林郁璇進一步表示，教練更對學生的身心暴力層出不窮，包括教練經常罵學生三字經或「豬」、「白癡」等羞辱性語言。更糟糕的是，學生的性騷擾或性侵事件，有受訪者提到，「碰過其他隊員求救，教練會要求球員摸他的下體、口交」、「教練趁指導時摳學生手心，要求學生錄影技術動作時要脫衣」。

此外，林郁璇指出，體育班普遍有學長姐制度與同儕霸凌，以及連坐罰。訪談中有16名受訪者認為，學長姐制度導致學長姐濫用權力與不合理要求，包括「跑腿、寫功課、打掃、按摩、洗衣服」等，還有學長姐會對學弟妹進行體罰與霸凌，甚至性侵，「有名學長綽號大手，因為曾在大家睡覺時去摸學生的生殖器」。

對於體育班改革，林郁璇認為，應建立透明的申訴與監督機制，經費透明化，改革學長姐制度，取消以競賽成績對體育班績效評比，改以「運動廉政狀況」為主要評比，要求體育班落實訓練專業化、科學化和防護參與程度，並保障學生的學業與多元發展。