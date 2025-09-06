江祖平爆遭性侵「為何很少藝人聲援？」　網曝1關鍵：所以選擇沉默

▲江祖平。（圖／翻攝Instagrem／ping0130，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵、偷拍，最後揭露自己就是受害者。此事引起許多人關注，但就有網友不解，為什麼事情燒了好幾天，卻沒什麼藝人出聲？是因為現實考量嗎？還是大家都太冷漠了？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「為什麼沒人出來挺江祖平」為標題發文，提到她這幾天一直在思考，江祖平公開指控性侵事件之後，為什麼沒什麼藝人有出聲支持？不過她接著又說，或許藝人們也是擔心得罪高層，怕一出聲就沒了工作，大家覺得是因為現實考量，還是大家真的太冷漠？看江祖平一個人在戰很心疼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友都表示，「如果其他演員出來發聲就會沒工作，目前台灣就是不能說真話，要選擇包庇才不會被報復，噁心的社會風氣」、「就跟工作一樣啊，出社會多多少少都會碰到不合理的要求跟對待，但是沒有人敢跳出來說話，因為跳出來說話可能會影響到工作，所以大家明明知道主管／公司是錯的，但是為了自保，所以大家選擇沉默」、「發聲可能會沒工作，你會發聲嗎」。

也有網友表示，「可能江都沒跟任何人說，其他人也不知道實情是怎樣」、「祖平哥真的很勇敢，願意把自己的事情說出來，直球面對，相信她一定很難受，祖平哥加油」、「這個有人挺也沒用啊，告下去看誰贏才有用」。

事實上，常出演三立《戲說台灣》的男星簡家瑋4日就在Threads上表示，「從今天起，江祖平就是我心中最佩服的台灣女演員，沒有之一」、「在自己上班的地方，敢爆長官兒子的料，真的有夠猛」、「我不敢當吹哨者，只敢挺吹哨者」。金曲新人得主?te 壞特也在社群平台上表達對性暴力零容忍的態度，「該羞恥的是誰？該被放大檢視的是誰？」並直言，「是那位犯罪的人吧！不是她！」

●《東森新媒體ETtoday》關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請打113保護專線。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線