江祖平案「不建議媒體公審」挨轟　衛福部澄清：是提醒慎防2次傷害

▲江祖平控訴遭性侵。（圖／翻攝IG／江祖平）

記者洪巧藍／台北報導

八點檔女星江祖平自揭遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵案延燒，衛福部保護司司長張秀鴛昨受訪提及「透過媒體公審方式求助沒有那麼恰當」引發議論。衛福部今（6）日發布聲明強調，保護司長原意盼提醒各界在遭遇性侵害事件時，最重要的是讓被害人能獲得妥善的保護與法律協助，特別是公眾人物可能遭受到媒體曝光後需承擔二次傷害之風險。

江祖平先是在網路社群爆料電視台員工疑似性侵女演員，還有其他電視台女員工遭性騷的對話，並且貼出涉案男性照片，後續龔益霆發文回應曾與江交往過10個月後分手，並指稱貼文都是片面之詞與不實指控，江祖平又自爆自己就是性侵受害者，並索賠1300萬，士林檢方4日已分案調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張秀鴛昨表示，被害人自行揭露加害人資訊並不違法，但透過媒體公審方式求助沒有那麼恰當，呼籲被害人要依循法律途徑對行為人追溯他的法律責任。此番言論引發網友議論，質疑難道衛福部希望加害人做一堆骯髒事都能獲得私了？

衛福部今日聲明澄清，感謝社會大眾對此議題的關注，保護司長原意盼提醒各界在遭遇性侵害事件時，最重要的是讓被害人能獲得妥善的保護與法律協助，特別是公眾人物可能遭受到媒體曝光後需承擔二次傷害之風險。

衛福部次長呂建德受訪重申，「被害人擁有選擇如何表達、如何尋求支持的權利。」衛福部全力支持、力挺受害者勇敢尋求協助，也與社會一起用溫暖、支持來接住每個人，持續透過專線、社工、醫療與法律資源，站在被害人身旁，支持每一位勇敢求助的人。