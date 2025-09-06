　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

江祖平案「不建議媒體公審」挨轟　衛福部澄清：是提醒慎防2次傷害

▲▼江祖平身心面臨巨大的壓力，殺青後已暴瘦10公斤，需安排心臟電燒手術。（圖／翻攝IG／江祖平）

▲江祖平控訴遭性侵。（圖／翻攝IG／江祖平）

記者洪巧藍／台北報導

八點檔女星江祖平自揭遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵案延燒，衛福部保護司司長張秀鴛昨受訪提及「透過媒體公審方式求助沒有那麼恰當」引發議論。衛福部今（6）日發布聲明強調，保護司長原意盼提醒各界在遭遇性侵害事件時，最重要的是讓被害人能獲得妥善的保護與法律協助，特別是公眾人物可能遭受到媒體曝光後需承擔二次傷害之風險。

江祖平先是在網路社群爆料電視台員工疑似性侵女演員，還有其他電視台女員工遭性騷的對話，並且貼出涉案男性照片，後續龔益霆發文回應曾與江交往過10個月後分手，並指稱貼文都是片面之詞與不實指控，江祖平又自爆自己就是性侵受害者，並索賠1300萬，士林檢方4日已分案調查。

張秀鴛昨表示，被害人自行揭露加害人資訊並不違法，但透過媒體公審方式求助沒有那麼恰當，呼籲被害人要依循法律途徑對行為人追溯他的法律責任。此番言論引發網友議論，質疑難道衛福部希望加害人做一堆骯髒事都能獲得私了？

衛福部今日聲明澄清，感謝社會大眾對此議題的關注，保護司長原意盼提醒各界在遭遇性侵害事件時，最重要的是讓被害人能獲得妥善的保護與法律協助，特別是公眾人物可能遭受到媒體曝光後需承擔二次傷害之風險。

衛福部次長呂建德受訪重申，「被害人擁有選擇如何表達、如何尋求支持的權利。」衛福部全力支持、力挺受害者勇敢尋求協助，也與社會一起用溫暖、支持來接住每個人，持續透過專線、社工、醫療與法律資源，站在被害人身旁，支持每一位勇敢求助的人。

09/05 全台詐欺最新數據

578 3 2524 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

WBC經典賽票價揭曉！最低618元
恐怖瞬間曝！新店BMW飆車競速　30歲工人揮汗工作慘死
快訊／新店BMW高速撞爛！　1人死亡
快訊／淨灘發現「墜機殘骸」！
台中小草集結了！柯文哲7千萬交保　周一衝台北帶阿北回家
江祖平案「不建議媒體公審」挨轟　衛福部澄清：是提醒慎防2次傷

浮州站月台遮雨棚掉落　台鐵板橋=樹林單線雙向行車

快訊／桃園人快儲水！楊梅、平鎮區18里9／10停水23hrs

江祖平案「不建議媒體公審」挨轟　衛福部澄清：是提醒慎防2次傷害

稱江祖平「透過媒體公審不恰當」挨批！衛福部：力挺受害者求助

柯文哲交保金差2000萬！他PO「柯美蘭財產申報明細」：別裝窮好嗎

控三立副總兒子性侵　江祖平：我媽媽哭了3小時

柯文哲羈押1年滿血回歸！吳子嘉預言「他必做1事」：賴清德慘了

少棒奪冠寫歷史！中華郵政10月推紀念郵摺　冠軍郵票明年登場

客給500元卻堅持付1000元！店家「直接調監視器」真相很清楚

快訊／11:34東部海域規模3.7地震　最大震度2級

浮州站月台遮雨棚掉落　台鐵板橋=樹林單線雙向行車

快訊／桃園人快儲水！楊梅、平鎮區18里9／10停水23hrs

江祖平案「不建議媒體公審」挨轟　衛福部澄清：是提醒慎防2次傷害

稱江祖平「透過媒體公審不恰當」挨批！衛福部：力挺受害者求助

柯文哲交保金差2000萬！他PO「柯美蘭財產申報明細」：別裝窮好嗎

控三立副總兒子性侵　江祖平：我媽媽哭了3小時

柯文哲羈押1年滿血回歸！吳子嘉預言「他必做1事」：賴清德慘了

少棒奪冠寫歷史！中華郵政10月推紀念郵摺　冠軍郵票明年登場

客給500元卻堅持付1000元！店家「直接調監視器」真相很清楚

快訊／11:34東部海域規模3.7地震　最大震度2級

聲援江祖平　黃捷指「沒有同意就是性侵」：受害者不該被檢討

聲援江祖平　黃捷指「沒有同意就是性侵」：受害者不該被檢討

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及下藥性侵，並且還偷拍，最後坦承自己就是受害者，引起社會關注。綠委黃捷今（6日）表示，江祖平勇敢揭露自身遭受龔益霆性侵，這需要極大的勇氣。即便是親密關係，「Only Yes Means Yes」——沒有同意，就是性侵、就是犯罪。此案司法程序已啟動，除了釐清真相，我們更應給予受害者支持，並強烈譴責任何形式的性暴力。受害者不該被檢討，加害者才必須負責！

稱江祖平透過媒體公審不恰當！衛福部回應

稱江祖平透過媒體公審不恰當！衛福部回應

江祖平：我媽媽哭了3小時

江祖平：我媽媽哭了3小時

三立演員一片安靜挨轟！江祖平發聲揭「同事私下關心」

三立演員一片安靜挨轟！江祖平發聲揭「同事私下關心」

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

性侵江祖平龔益霆衛福部公眾人物

