政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

▲江祖平。（圖／翻攝IG／ping0130）



記者杜冠霖／台北報導

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉及下藥性侵，並且還偷拍，最後坦承自己就是受害者，引起社會關注。前立委高嘉瑜今（6日）強調，家暴零容忍，何況是涉及性侵犯的性犯罪，更是罪大惡極！無論是誰，都可能成為家暴受害者，公眾人物往往被迫隱忍。因為即使是受害者，也常常要忍受社會的酸言酸語，甚至各種質疑！江祖平今天勇敢揭發惡行，需要極大的勇氣面對各種壓力，我們都應該聲援及給予最大的支持。

對於江祖平事件，高嘉瑜直言，沈默是邪惡的幫兇，這也是為什麼當初我選擇揭露自己的受害經歷，除了透過司法途徑讓加害者得到應有的懲罰，也要讓更多受害者能夠勇敢站出來，避免更多人受到傷害！

高嘉瑜說明，當時她在立法院完成推動家暴法準用刑事程序，並可強制要求下架被害人性私密影像，也將適用範圍擴及未同居親密關係伴侶！就是希望司法、社福第一時間也能介入保護被害人不漏接！

高嘉瑜指出，江祖平今天勇敢揭發惡行，需要極大的勇氣跟支持來面對各種壓力跟流言蜚語，我們都應該聲援及給予最大的支持，也希望司法及社福單位能發揮力量，協助並保護受害者對抗有權勢的加害者！