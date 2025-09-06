控三立副總兒子性侵　江祖平：我媽媽哭了3小時

▲江祖平。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

記者曾筠淇／綜合報導

女星江祖平公開指控三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵、偷拍，最後揭露自己就是受害者，事件引發關注。事後則有網友注意到，江祖平將自己的IG大頭貼換成全黑，因此相當擔心她的狀態。對此，江祖平也上線回覆網友，並透露媽媽為此事流淚。

江祖平指控龔益霆性侵後，也蒐集大量相關證據，包含訊息、照片、影片等。後來她更透過IG發布不自殺聲明，並質問三立龔美富父子，「我就問：我有沒有給你們機會去跟受害者道歉？」她也指出，自己連續三天打電話、傳訊息，不料對方卻不接，或直接掛電話。

▲江祖平說，媽媽哭了3小時。（圖／翻攝自Threads／ping0130）

只不過，今天就有網友發現，江祖平將IG的大頭貼換成全黑了，進而擔心她的狀態，只求親友能夠好好接住她，尤其是媽媽。結果江祖平則在底下留言透露，「我媽媽哭了三小時」，還附上3個流淚的emoji。

江祖平此話一出，也讓其他網友感到心疼，「我們都支持你，加油」、「你跟媽媽都要好好的」、「謝謝你願意報平安，你不僅是媽媽的寶貝，也是觀眾的仙女影后，請優先照顧好自己的心，不勇敢也可以」、「心疼祖平，我們都支持你，希望你跟媽媽都好好的」。

