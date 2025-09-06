普發1萬預算增10億！永居外籍人士也納入　卓榮泰盼7個月內普惠全國

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（6日）表示，下個禮拜韌性條例的特別預算會送出行政院，普發現金部分，考量人口數，將增加10億，並且會把在台灣取得永久居留許可的外籍朋友也都納入；卓喊話，希望在立法院儘快通過特別預算，屆時1個月內可以啟動發放程序，7個月中希望大家都能普遍受惠。

卓榮泰今參觀台北3C電器空調電腦影音大展，會前受訪時說，要感謝廖全平理事長以及所有理監事，感謝這次在丹娜絲颱風災後重建工作上，送了很多家電到災區，送給災區的朋友們，甚至維修也大打折扣，今天特別代表政府、災區民眾向工會所有廠商、理監事表達感謝。

卓榮泰提到，很希望在下個禮拜韌性條例的特別預算會送出行政院，希望在國會開議時能儘速排入，5700億的特別預算就能快速上路，讓產業得到更多支持，也讓民生得到更多照顧。同時在災後的特別預算已經編列，這樣下來會有更廣泛多元協助各方面的預算。

卓榮泰說，5700億中當然也包括大家關心的普發現金，這部分經過立法院的提議，如果要，就全面廣泛，要全部算足金額，所以加了10億，把在台灣取得永久居留許可的外籍朋友都算進去，因為這個往年任何的這個方式都有包括在內，所以一併算入。

卓榮泰喊話，希望在立法院能夠儘快地通過這個韌性特別預算，那特別條例裡面的這個規定條文所說，1個月內將可以啟動整個發放的程序；7個月當中，希望大家都能夠普遍的受惠。

▲行政院長卓榮泰出席「2025台北3C電器空調電腦影音大展」。（圖／行政院提供）

