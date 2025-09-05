韌性條例通過　卓榮泰：下周編特別預算要「廣、深、快」

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（5日）赴台中參訪巨大公司並與自行車業者交流座談會。他說，「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正案已三讀通過，總統也公告了，未來一周會編定特別預算，此時希望聽聽業者的意見，看在特別條例以及未來特別預算當中，涵蓋面夠不夠廣、夠不夠深、夠不夠快。

卓榮泰說，今天特別來到台中，與在地的自行車業者會面，不論是整車或是零組件，都希望能夠多聽聽他們對於暫時性關稅20%的情況下，需要政府做得更多的部分有哪些。

卓榮泰指出，「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」的修正案已經正式修正完成，總統也公告了，未來一週就會編定特別預算，在此時也希望聽聽業者的意見，在特別條例以及未來特別預算當中，涵蓋面夠不夠廣、夠不夠深、夠不夠快，所以今天特別來聽聽業者談這個事情。

卓榮泰說，除了對產業界有非常多的座談瞭解外，持續對國人的民生問題，政府也會更積極重視解決。比方說昨天行政院院會，就對「婚育宅」以及「育嬰留停」的政策，有了一個新的方向，未來會依據這個方向，加重未來政策的制定跟執行。

至於新青安貸款，卓榮泰表示，在這個時候要讓年輕人、青年朋友們，自住、首購、符合新青安條件的，只要提出貸款，都應該優先滿足。因此，新青安的貸款，從9月1日開始，將會排除在《銀行法》72條之2限貸的限額裡面，無非就是想讓這個水位不要急速的上升。

卓榮泰說，空出來的一些貸款的量，就能再來滿足非新青安資格的那些需要自住或是首購，或是一屋換一屋的換屋族，這三個對象也都應該要能夠優先的來滿足，這樣才能普遍照顧到更多的青年朋友，照顧到更多的居住正義。

卓榮泰也說，同時也要求，在這個情況底下，銀行端在貸款過程當中，不可以搭售其他的產品，要這個申請貸款人來購買，甚至也要求銀行端以及金融管理單位要加重對於投資者、投機者不法的行為，要做更多的防制措施。

卓榮泰強調，新青安限定一生一次，限定他提出自住的切結書，限定在貸款的時候要審慎審核，貸後也要管理；對於那些投機的行為、不法的行為，一定要祭出更強大的、有效的法律工具。兩者並行之下，才能維持社會秩序基本的運作，這個是政府對國人民生問題所提出，比較近期的方向，期盼外界多給支持。