路透：前中國證監會主席易會滿涉貪被查

▲大陸前證監會主席易會滿。（圖／翻攝中國發展高層論壇）

文／中央社台北5日電

路透社今天引述知情人士稱，前中國證監會主席易會滿因為涉嫌貪腐，上週被有關部門帶走調查。易會滿主政5年期間，陸股表現不佳，推行股票發行註冊制引發市場亂象。他去年2月被免職，其後轉任中國全國政協經濟委員會副主任。

中國社群近日盛傳易會滿被帶走調查，網路出現大量評論他功過的文章，今天甚至熱傳一份假的官方通報。不過至截稿，中共中央紀委國家監委官網未通報他被查落馬。

據路透報導，不願透露姓名的消息人士表示，易會滿正因涉嫌貪腐而接受調查，調查內容包括親屬在他擔任證監會主席期間是否獲取不當利益。消息人士未提供更多細節。

報導說，未能聯繫到易會滿置評。中國證監會、中國國務院新聞辦公室以及中國最高反腐敗機構中央紀律檢查委員會（中紀委）的官員均未立即回應置評請求。

公開資料顯示，61歲的易會滿，浙江溫州蒼南人，1984年畢業於浙江財政銀行學校，當年為直屬於中國人民銀行的國家重點中專。1985年1月，易會滿進入工商銀行杭州分行，其後在工行工作長達34年，他從基層一路往上爬，2013年5月升任工行行長。

2019年1月，易會滿被任命為中國證券監督管理委員會黨委書記、主席。他剛上任形容自己的新職好像是一個「火山口」，因為股市確實牽動著億萬投資者的心。

2019年1月26日至4月9日，中國大陸A股一度大漲，上證綜指從2600點左右一路升至3288點，漲幅高達24.52%。不過好景不常，由於中美貿易戰，上證綜指在2019年5月跌破3000點大關。

在易會滿任內，A股共有20次收盤跌破3000點。2024年1月，上證綜指更相繼失守2900點、2800點，引發股民、輿論強烈抨擊。

2024年2月7日，易會滿被免職，由前上海副市長吳清接任。中國官方未說明他下台的原因。

報導指出，易會滿在中國證監會任職的5年期間，推出了多項雄心勃勃的改革舉措，包括2019年在上海上市的科創板（類似美國納斯達克的科創板），以及2021年成立的北京證券交易所，為創新型中小企業融資提供便利。

易會滿也推行了股票發行註冊制，取代了先前的核准制（企業必須經過監管機關的嚴格審核程序），掀起中國企業在國內外一波高調的IPO浪潮，但也引發市場亂象，挨轟圖利企業透過IPO圈錢，掏空股市動能，還放行許多不良公司「帶病上市」。

吳清接任中國證監會主席後，加強股市監管，加大不良股票下市力度，緊縮新股上市規則，去年第1季陸股IPO籌資金額因而大減64%；IPO數目減少逾半。

易會滿被免職後，大陸股民額手稱慶還期待他被查辦究責。不過，2024年6月6日，易會滿被發布新職，出任中國全國政協經濟委員會駐會副主任，形同安全落地，當時引發網路惡評如潮。

易會滿目前還是中共20屆中央委員。