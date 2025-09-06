　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

路透：前中國證監會主席易會滿涉貪被查

▲▼大陸證監會主席易會滿。（圖／翻攝中國發展高層論壇）

▲大陸前證監會主席易會滿。（圖／翻攝中國發展高層論壇）

文／中央社台北5日電

路透社今天引述知情人士稱，前中國證監會主席易會滿因為涉嫌貪腐，上週被有關部門帶走調查。易會滿主政5年期間，陸股表現不佳，推行股票發行註冊制引發市場亂象。他去年2月被免職，其後轉任中國全國政協經濟委員會副主任。

中國社群近日盛傳易會滿被帶走調查，網路出現大量評論他功過的文章，今天甚至熱傳一份假的官方通報。不過至截稿，中共中央紀委國家監委官網未通報他被查落馬。

據路透報導，不願透露姓名的消息人士表示，易會滿正因涉嫌貪腐而接受調查，調查內容包括親屬在他擔任證監會主席期間是否獲取不當利益。消息人士未提供更多細節。

報導說，未能聯繫到易會滿置評。中國證監會、中國國務院新聞辦公室以及中國最高反腐敗機構中央紀律檢查委員會（中紀委）的官員均未立即回應置評請求。

公開資料顯示，61歲的易會滿，浙江溫州蒼南人，1984年畢業於浙江財政銀行學校，當年為直屬於中國人民銀行的國家重點中專。1985年1月，易會滿進入工商銀行杭州分行，其後在工行工作長達34年，他從基層一路往上爬，2013年5月升任工行行長。

2019年1月，易會滿被任命為中國證券監督管理委員會黨委書記、主席。他剛上任形容自己的新職好像是一個「火山口」，因為股市確實牽動著億萬投資者的心。

2019年1月26日至4月9日，中國大陸A股一度大漲，上證綜指從2600點左右一路升至3288點，漲幅高達24.52%。不過好景不常，由於中美貿易戰，上證綜指在2019年5月跌破3000點大關。

在易會滿任內，A股共有20次收盤跌破3000點。2024年1月，上證綜指更相繼失守2900點、2800點，引發股民、輿論強烈抨擊。

2024年2月7日，易會滿被免職，由前上海副市長吳清接任。中國官方未說明他下台的原因。

報導指出，易會滿在中國證監會任職的5年期間，推出了多項雄心勃勃的改革舉措，包括2019年在上海上市的科創板（類似美國納斯達克的科創板），以及2021年成立的北京證券交易所，為創新型中小企業融資提供便利。

易會滿也推行了股票發行註冊制，取代了先前的核准制（企業必須經過監管機關的嚴格審核程序），掀起中國企業在國內外一波高調的IPO浪潮，但也引發市場亂象，挨轟圖利企業透過IPO圈錢，掏空股市動能，還放行許多不良公司「帶病上市」。

吳清接任中國證監會主席後，加強股市監管，加大不良股票下市力度，緊縮新股上市規則，去年第1季陸股IPO籌資金額因而大減64%；IPO數目減少逾半。

易會滿被免職後，大陸股民額手稱慶還期待他被查辦究責。不過，2024年6月6日，易會滿被發布新職，出任中國全國政協經濟委員會駐會副主任，形同安全落地，當時引發網路惡評如潮。

易會滿目前還是中共20屆中央委員。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中
嘿咻太激烈！2人滾下床她撞斷2門牙　正妹告性侵被打臉
三立演員一片安靜挨轟！江祖平揭「同事私下關心」　僅2藝人讚聲
高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極
柯文哲滿血回歸！吳子嘉預言「他必做1事」：賴清德慘了
史上最貴！　AI公司賠償456億
7000萬要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

苦命鴛鴦！　陸男病逝存款全給絕症前女友：替我好好看世界

路透：前中國證監會主席易會滿涉貪被查

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

陸將對小行星進行高速撞擊！　驗證防禦方案可行性

幫兒取名竟鬧翻離婚！　1歲孩沒戶口「也打不了疫苗」

上任後首訪美！　邱垂正將赴華府智庫演講

美女舞者貼身親口餵棒棒糖！　杭州餐酒館涉擦邊…官方急出手了

陸商務部初步裁定歐盟進口豬肉傾銷　陸國內產業受實質損害

瞄準2030世足賽！陸國足決定公開選聘總教練　國籍不限需全職工作

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

苦命鴛鴦！　陸男病逝存款全給絕症前女友：替我好好看世界

路透：前中國證監會主席易會滿涉貪被查

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

陸將對小行星進行高速撞擊！　驗證防禦方案可行性

幫兒取名竟鬧翻離婚！　1歲孩沒戶口「也打不了疫苗」

上任後首訪美！　邱垂正將赴華府智庫演講

美女舞者貼身親口餵棒棒糖！　杭州餐酒館涉擦邊…官方急出手了

陸商務部初步裁定歐盟進口豬肉傾銷　陸國內產業受實質損害

瞄準2030世足賽！陸國足決定公開選聘總教練　國籍不限需全職工作

快訊／百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門發現他已斷氣

中元普渡玩環保創意　桃園農業局千台斤「好農神豬」米做公益

貝童彤曝7年婚姻真實！遭老公質疑「還敢說自己是好媽媽」怒衝出門

桃園環保局與友達、欣興電子大廠　推動廢水綠色轉型

士林分署攜手國稅局　大安森林公園推反詐與雲端租稅宣導

控三立副總兒子性侵　江祖平：我媽媽哭了3小時

三立演員一片安靜挨轟！江祖平發聲揭「同事有私下關心」　僅2藝人讚聲

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

借250萬還不出被押走！遭逼簽千萬本票　潮州警埋伏逮12匪

大谷翔平談「先發投手責任」：就算狀況不佳也要投　仍飆163火球

是元介掀回憶殺！ 開唱元衛覺醒〈夏天的風〉

大陸熱門新聞

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

幫兒取名竟鬧翻離婚！　1歲孩沒戶口「也打不了疫苗」

陸閱兵總指揮打破慣例 中部戰區司令神隱...空軍司令韓勝延扛大旗

杭州餐廳涉擦邊！舞者貼身親口餵棒棒糖

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿 「放飛即下班」10分鐘到家

金正恩「罕見」表態台灣問題：支持中方立場

陸將對小行星進行高速撞擊！　驗證防禦方案可行性

陸「93大閱兵」提升軍貿實力　如涉「底線」有錢也不賣

上任後首訪美！　邱垂正將赴華府智庫演講

苦命鴛鴦！　陸男病逝存款全給絕症前女友：替我好好看世界

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

更多熱門

相關新聞

利用職權炒股　陸證監會2前高層被開

利用職權炒股　陸證監會2前高層被開

中共中紀委12、13日接連宣布兩名證監會前高層貪腐的處置，包含發行監管部前副主任李筱強，及法律部前副主任吳國舫。中紀委在通報中痛批，兩人從證監會離職後仍不知止，是政商「旋轉門」腐敗的典型。

陸上市公司財務造假處罰案年增17%

陸上市公司財務造假處罰案年增17%

陸證監會：大門只會越開越大　支持各類外資參與A股市場

陸證監會：大門只會越開越大　支持各類外資參與A股市場

陸證監會：落實穩住樓市股市

陸證監會：落實穩住樓市股市

陸港傳要求投行　助陸企更快在港上市

陸港傳要求投行　助陸企更快在港上市

關鍵字：

證監會易會滿

讀者迴響

熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」

她帶媽出國2週害慘自己　網勸：建議跟團

蕭敬騰熊抱林智勝　網秒懂：這致敬太完美

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面