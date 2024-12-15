　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸證監會：落實穩住樓市股市　維護資本市場穩定

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP）

▲大陸證監會主席吳清。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央經濟工作會議日前在北京落幕。中國大陸證監會黨委書記、主席吳清14日召開黨委（擴大）會議。會議指出，要堅決落實「穩住樓市股市」重要要求，著力穩資金、穩槓桿、穩預期，切實維護資本市場穩定。

會議重點強調了四點，一是突出維護市場穩定這個關鍵：堅決落實「穩住樓市股市」重要要求，提升市場監測、預警和應對的前瞻性、主動性，加強境內外、場內外、期現貨聯動監管，加強對融資融券、場外衍生品、量化交易等的針對性監測監管，加快落實增量政策，持續用好穩市貨幣政策工具，加強和改善市場預期管理，著力穩資金、穩槓桿、穩預期，切實維護資本市場穩定。

▼大陸房市低迷，影響經濟表現。（圖／CFP）

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

二是更加有力有效服務經濟回升向好：牢牢把握支持新質生產力發展這個著力點，增強發行上市制度包容性、適應性，鼓勵以產業整合升級為目的的並購重組，培育壯大耐心資本。更加精準有力支持擴投資促消費，健全覆蓋各類企業發展需求的股債期產品和服務體系。夯實上市公司質量這個微觀基礎，推動改善公司治理和價值創造能力，督促落實市值管理責任，加強上市公司常態化走訪，幫助解決實際困難。加快推進多層次債券市場建設，滿足企業合理債券融資需求，不斷提升服務實體經濟的質效。

三是著力提升監管效能：堅決落實監管「長牙帶刺」、有稜有角，突出懲、防、治並舉，維護市場「三公」。進一步健全法規制度，強化執法震懾，突出提升精準性，突出「追首惡」，嚴厲打擊欺詐發行、財務造假等違法違規行為。用好大數據等技術手段，增強非現場監管和現場檢查穿透力，提升「四早」特別是早識別能力。加強監管協同，強化准入、日常監管與稽查處罰的高效銜接，增強整體監管效能。

四是深化資本市場投融資綜合改革：抓好推動中長期資金入市工作，協同構建完善全國社保基金、保險、年金、理財等「長錢長投」的制度環境，進一步打通卡點堵點，充沛源頭活水。推動股票發行註冊制走深走實，深化科創板、創業板、北交所改革，健全多層次資本市場服務體系。把握好改革的時度效，適時推出一批典型案例，以點帶面激發市場活力。堅持以開放促改革，穩步推進與境外市場互聯互通，更好支持企業用好兩個市場、兩種資源。完善REITs管理基礎制度，助力盤活存量資產。

▲▼ 股市圖。（圖／CFP）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／延吉街知名燒肉店火警！　現場濃煙瀰漫
以為排演唱會！　男星「路過火鍋店」眼前驚呆
柯以柔男友貼臉放閃　前夫11字疑偷酸：捻花惹草我也會
被爆「私下無禮佔位」　樂天女孩林穎樂回應了
噁！花博聖誕市集廁所塞爆　「屎水溢流」畫面曝
球迷6投5中！「12萬元按摩椅」當場帶走
快訊／淡水民宅遭丟汽油彈！　1人大面積燒燙傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸中小銀行「逆勢」上調存款利率　分析：年底招攬客戶

陸證監會：落實穩住樓市股市　維護資本市場穩定

陸客病危「家屬赴台證辦不下來？」　陸委會：未提來台探視申請

陸首提上周解放軍台海行動　兩岸10戰艦台南海域「密集對峙」

中澳關係改善　新一批貓熊送抵澳洲

《黑悟空》未獲「最佳遊戲」　製作人：不懂評選標準「我白來了」

海康威視終止與新疆5地方政府合約　簽約子公司全在美貿易黑名單

郭正亮赴福建漳州祭祖：鄉音、建築跟台南基本一樣

深圳豪宅爆炸「1人重傷亡」！死亡女子身分被挖出　租金也曝光

女家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」！5萬隻只產1顆　比黃金還貴

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

典典寶寶「把劉亮佐趕出家門」　趙小僑曝他走心「珍惜被偏愛」

館長被切割祭「地圖砲開箱」　狂買超過60品牌擺滿一整桌

羅PD愛上鐵板燒「炒蝦全亞洲最好吃」　金大明拍《機醫》時偷飛台灣：太想念

高中舞蹈班運動會進場超狂　舞步整齊還走位！全場嗨翻

楊謹華慶生合體謝盈萱重現〈音浪〉　楊祐寧定竿搶鏡…柯佳嬿也來了！

陸中小銀行「逆勢」上調存款利率　分析：年底招攬客戶

陸證監會：落實穩住樓市股市　維護資本市場穩定

陸客病危「家屬赴台證辦不下來？」　陸委會：未提來台探視申請

陸首提上周解放軍台海行動　兩岸10戰艦台南海域「密集對峙」

中澳關係改善　新一批貓熊送抵澳洲

《黑悟空》未獲「最佳遊戲」　製作人：不懂評選標準「我白來了」

海康威視終止與新疆5地方政府合約　簽約子公司全在美貿易黑名單

郭正亮赴福建漳州祭祖：鄉音、建築跟台南基本一樣

深圳豪宅爆炸「1人重傷亡」！死亡女子身分被挖出　租金也曝光

女家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」！5萬隻只產1顆　比黃金還貴

Angelababy遭軟封殺「0偽裝逛動物園」！　回眸笑3秒驚艷網友

客廳「1設計」氣氛變很好！過來人看法超兩極：掃到哭出來

獨／光澤醫美插旗台中今開幕卻喊卡！引業界揣測　衛生局曝原因

快訊／北市延吉街知名燒肉店火警！現場濃煙瀰漫　警消急灌救

好市多「自助碎洋蔥」剛回歸！他見大媽「外帶3大袋」...2派吵翻

《聯盟戰棋》Shiquz「二星維特克」拉開戰局　奪澳門公開賽冠軍

侯昌明帥兒錄取紐約大學！　苦讀「如願上第一志願」爸激動發聲：以你們為榮

台南耶誕跨年第2場親子活動麻豆總爺登場　黃偉哲伴6千民眾同樂

72.1％市民支持「續辦雙城論壇」　北市府：越緊張越需要交流

博美狗偷上床睡覺媽提早回家抓包　牠瞳孔地震：聽我解釋！

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

大陸熱門新聞

深圳豪宅爆炸女子墜亡　身分被挖出

陸網紅男模爆離世　死訊震撼衝上熱搜

女家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

人妻驗孕「見2條線」崩潰！老公已結紮11個月　真相神轉

黑悟空沒拿最佳遊戲　製作人：不懂標準

郭正亮赴漳州祭祖：鄉音、建築跟台南一樣

懺悔貪污！陸落馬市長：我是房奴

最慘4人行！「爽約3女開房」被灌醉　男清醒後悲劇了

海康威視終止與新疆5地方政府合約

陸首提上周解放軍台海行動　兩岸10艦對峙

「外掛搶單」陸外送員暗黑秘密

陸客病危家屬來不了？陸委會：未提申請

陸「美女書記」涉嫌違法涉貪

更多熱門

相關新聞

太早賣掉黑馬股！金融專家「少賺28000％」：損失一棟房

太早賣掉黑馬股！金融專家「少賺28000％」：損失一棟房

今年以來AI龍頭輝達（Nvidia）可以說是個股中的黑馬，股市表現尤為亮眼，一度成為全球市值最高的企業之一。然而金融學專家阿莫斯納德勒（Amos Nadler）近日就透露，他早在2014年前便將輝達股票全部賣出，錯失了高達28000%的投資回報，相當於損失了一棟房。

中共經濟會議缺乏具體措施 陸股帶量大跌

中共經濟會議缺乏具體措施 陸股帶量大跌

00735增川湖2檔、刪除南亞科3檔成分股

00735增川湖2檔、刪除南亞科3檔成分股

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑

快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑

關鍵字：

證監會樓市股市

讀者迴響

熱門新聞

台3線死亡瞬間曝！一家三口天人永隔只因想睡覺

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

「最危險排便」情況　醫：死亡、罹癌風險增

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

李明川買北投2000萬雲端豪宅「遇低溫卻大崩潰」！

羽田調查結果提前曝！機長、副機長都聽錯指令

大腸癌3期還轉移！工程師認了「愛吃2種肉」

周日冷氣團發威　1縣市「體感溫度剩2度」

快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！

即／MANGO創辦人墜谷亡　兒子當場目睹

林襄爆「錄影超跩得罪黃小柔」！寶弟同場還原真相

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」

女同事聚餐醉倒！色男路邊性侵得逞

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

勞動部發錢了！符合條件每月發5000元

更多

最夯影音

更多

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面