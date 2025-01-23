陸證監會：大門只會越開越大　支持各類外資參與A股市場

▲大陸證券監督管理委員會主席吳清。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸證券監督管理委員會主席吳清今（23）日在記者會上表示，大陸資本市場對外開放的大門「只會越開越大」，支持各類外資主體參與A股市場。

吳清表示，近年來，證監會不斷完善資本市場的外資政策，深入推進市場產品機構的雙向開放，持續放寬合格境外投資者的准入條件，擴大投資範圍，優化境外上市的備案制度，完善境內外上市的聯動機制，有序拓展資本市場跨境互聯互通。

吳清還提到，大陸推動A股納入了MSCI、富時羅素、標普、道瓊斯等著名國際主要指數，也支持更多的外資金融機構在中國開展業務。

吳清透露，已有26家外資控股或外商投資的證券、基金、期貨公司相繼獲批成立。截止去年底，有866家的合格境外機構投資者（QFII）獲得了投資資格，外資通過QFII、滬深股通這兩個管道共持有A股大約3兆元人民幣，「可以說，外資是目前A股市場的重要資金來源之一」。

吳清強調，證監會始終堅持市場化、法制化、國際化的改革方向，堅持改革和開放相統一，為國際投資者進一步打造良好的投資環境，支持各類外資主體參與A股市場。「資本市場對外開放的大門，只會越開越大。」

吳清指出，下一階段，將進一步增強政策的穩定性透明度和可預期性，進一步提高跨境投融資的便利性，提升A股投資的吸引力。一是進一步優化合格境外投資者制度，完善資本市場的互聯互通機制。

二是豐富跨境投資和風險管理產品供給。三是持續強化與國際投資者的溝通聯繫，推動解決外資機構的關切和合理訴求，進一步完善相關機制。四是加強資本市場開放條件下的監管能力建設，維護市場的穩定運行。

吳清最後稱，「中國經濟前景光明，中國資本市場發展潛力巨大，我們歡迎更多外資投資A股市場。」