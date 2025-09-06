三重搬家工超扯「開車睡路中」警敲窗他嚇醒狂逃　搜出喪屍煙彈

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區新北大道一段，今（6）日上午，44歲曾姓男子開車睡在路中央，警方獲報前往查看時，男子竟突然驚醒並企圖開車逃逸，險些衝撞員警。警方當場將男子壓制逮捕，並在車內查獲2顆二級毒品依托咪酯煙彈。全案訊後依毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送法辦。

▼三重警方將曾姓搬家工人壓制逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今日上午10時許，三重警方接獲民眾報案，稱有一輛小貨車在三重區新北大道一段、過圳街口，停在車道上許久未前進，造成交通回堵。員警趕抵現場後，發現小貨車停在路中央，引擎未熄火。警方從駕駛座車窗向內查看，赫然發現搬家工人曾姓駕駛竟在座位上昏睡。

員警立即敲擊車窗試圖叫醒曾男，不料曾男驚醒後，不理會警方的制止，竟想猛踩油門往前衝，險些造成員警受傷，2名員警立即打開車門，將曾男強行拉出車外並壓制。曾男被壓制後還一度否認有攜帶違禁品，但警方在搜查車輛後，在駕駛座下方發現2顆疑似煙彈的物品。經初步檢驗，確認為二級毒品依托咪酯，總毛重為10.39公克。

警方偵後將曾男依毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

▼警方在車內搜出2顆依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝）