遇警臨檢躲車拒查「就是不開門」　原因曝光：通緝犯還持有毒品

▲桃園市八德警方昨晚巡邏時，見自小客車在路旁引擎未熄火行跡可疑，員警敲窗盤查長達10分鐘就是不回應。（圖／八德警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警方昨（4）日晚間在轄區福國北街巡邏時，一輛自小客車在路旁未熄火行跡可疑，員警敲窗欲盤查，但車內駕駛就是不回應，時間長達10分鐘，員警呼叫線上警力支援，揚言將破窗之際，後座乘客才開門下車，員警發現袁姓乘客是過失傷害通緝犯，身上藏有一級毒品海洛因等毒品，警方訊後依毒品、通緝等案押解回桃園地檢署歸案。

▲桃園市八德警方昨晚巡邏時，員警盤查袁姓乘客查出是通緝犯。（圖／八德警方提供）

八德警方指出，四維派出所員警昨晚間8時許在八德區福國北街巡邏時，一輛自小客車停放在路旁但引擎卻未熄火，員警質疑行跡可疑上前盤查，但車內4人卻不配合，僵持10分鐘仍堅不下車與開門，員警呼叫支援警力到場。

▲桃園市八德警方昨晚巡邏時，員警盤查袁姓乘客查出是通緝犯，身上藏有海洛因與安非他命等毒品。（圖／八德警方提供）

支援警力到場後揚言將破窗而入時，後座乘客才開門下車，員警查證車內人員身分，其中乘客47歲的袁姓男子為過失傷害通緝犯，員警欲逮捕歸案時，袁男卻掙扎不願配合，員警見狀立即搜查，在其身上搜出一級毒品海洛因8.2公克，二級毒品安非他命20.4公克與俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈等毒品證物，員警訊後依毒品、過失傷害通緝等罪嫌移送桃園地檢署歸案。

▲桃園市八德警方昨晚盤查袁姓乘客藏有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈等證物。（圖／八德警方提供）