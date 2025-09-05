工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

▲桃園市新屋區埔工路一處液態工廠8月26日下午發生二氧化碳外洩意外，現場瀰漫大量白色煙霧（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區埔工路一處液態氣體工廠，8月26日下午傳出二氧化碳高壓氣體外洩意外，工廠充斥大量白色煙霧，桃園市消防局第二大隊據報後派員到場搶救，發現王姓業者下半身大面積凍傷，消防同仁緊急水線噴灑解凍，成功將他救出，緊急送往林口長庚醫院，所幸意識清醒，至於氣體外洩原因仍待進一步調查釐清。

▲桃園市新屋區埔工路一處液態工廠8月26日下午發生二氧化碳外洩意外，消防人員穿戴防護衣衝入白色煙霧中搶救。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局指出，意外發生時間為8月26日下午1時17分許，消防局勤務中心接獲通報後，第二大隊新屋分隊立即派出5輛消防車、13名消防人員與2輛救護車到場。現場位於新屋區埔工上某高壓氣體工廠，因儲存槽氣閥故障，導致二氧化碳氣體噴發洩漏，68歲王姓業者倒臥工廠一樓門口。

▲消防人員成功搶救出王姓業者，給予初步搶救後緊急送往林口長庚醫院救治。（圖／桃園市消防局提供）

消防人員穿戴全套防護裝備進入控制室後，發現王姓業者因吸入高濃度二氧化碳一度無意識，患者下背至大腿處因乾冰凍結，整個人黏在槽體上，導致一時無法脫困，消防人員立即以水線噴灑，逐步解除冷凍沾黏效應，經數分鐘後讓王姓業者成功脫離槽體結構，消防隊員將其搬離控制室，發現其全身約45%大面積凍傷，後續由富岡分隊緊急送往林口長庚醫院急救。

業者經消防隊員給氧後已恢復意識，後續由林口長庚醫院醫護救治中，至於氣體為何外洩，仍待鑑識人員調查釐清。