自家度假村辦G20峰會！　川普喊「我賺不到錢」僅收成本價

▲▼川普喜歡打高爾夫球。（圖／美聯社）

▲ 川普宣布明年在自家高爾夫俱樂部舉辦G20峰會。（圖／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普5日宣布，2026年將在邁阿密附近的「川普國家朵拉」（Trump National Doral）高爾夫度假村舉辦G20峰會，再度引發利用總統職務牟利的爭議。川普對此向記者聲稱，「每個人都希望在那裡舉辦」，強調度假村「就在機場旁邊，是最好的地點，很漂亮。」

《紐約時報》報導，川普2019年第一任期間曾提出類似計畫，在朵拉度假村舉辦G7峰會，但在兩黨強烈批評之下被迫放棄。共和黨與民主黨議員當時一致認為，總統將外交活動與個人商業利益結合已經越界，但此次在共和黨內部未立即引起類似批評聲浪，顯示川普在2020年敗選後為壓制內部異議、重塑共和黨付出多大努力。

白宮發言人表示，總統的度假村將僅收取「成本價」，不會從此次活動中獲利，這與2019年的說法相同。川普5日也強調他「不會賺到錢」，並暗示在自己擁有的物業接待各國領袖及其隨行人員不會有利益衝突。川普還稱此舉對度假村營運造成困擾，因12月正值佛州旅遊旺季，是飯店房價最高的時期。

根據相關法規，政府雇員若有利益衝突行為，將違反刑事法規與道德規範，但總統職位享有豁免權。最高法院去年裁定，總統在執行職務時享有廣泛但未完全明確定義的刑事豁免權。

