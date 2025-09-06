　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

東港漁船公海失聯曾發遇險訊號　船上11人情況不明

▲▼我國籍「勝隆漁61號」漁船於西太平洋公海失聯 刻正全面搜尋。（圖／漁業署提供）

▲我國籍「勝隆漁61號」漁船於西太平洋公海失聯 刻正全面搜尋。（圖／漁業署提供）

記者杜冠霖／台北報導

農業部漁業署5日下午表示，台灣東港籍「勝隆漁61號」漁船在西太平洋關島東方公海海域作業期間，船隻的回報器信號發生異常，並於5日確認勝隆漁61號失聯，目前已洽請外交部及國家搜救指揮中心尋求海域鄰近國家協助搜尋，並同時協調失聯海域附近之我國籍漁船協尋。民進黨立委徐富癸表示，他已請漁業署立即協調國家搜救中心、外交部及海巡署，並透過駐外館處與國際相關單位溝通，漁業署持續提供家屬必要的資訊與協助。

▲▼東港籍漁船「勝隆漁61號」失聯。（圖／徐富癸國會辦公室提供）

漁業署說明，失聯漁船「勝隆漁61號」是經許可赴太平洋海域作業的漁船（船全長26.02公尺、船噸位116.07噸），船上有11名船員，包含1名台籍船長及10名印尼籍船員。徐富癸在9月5日接獲訊息後，第一時間即向農業部漁業署表達關切，並要求相關單位立即啟動跨部會協調，全力展開搜救行動。

根據船東提供資訊，「勝隆61號」最後船位為北緯15度44.24分、東經157度15.42分，距離關島東北方約740浬。船舶於9月4日13時18分訊號中斷，衛星電話也無法接通。船東最後一次與船長通話是在8月29日早晨，9月3日仍有與友船聯繫，但之後便完全失聯。

徐富癸表示，這起事件涉及國人生命安全，政府必須展現積極作為。他已請漁業署立即協調國家搜救中心、外交部及海巡署，並透過駐外館處與國際相關單位溝通，爭取國際搜救資源投入。他同時要求漁業署持續提供家屬必要的資訊與協助，減輕其焦慮與不安。

徐富癸強調，台灣是遠洋漁業大國，相關單位責無旁貸，應在最短時間內整合國內外資源，確保搜救行動有效推進。他將持續追蹤案情，並要求各單位定期提供最新進度，務必全力守護漁民安全。 

09/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

我國漁船在美國關島海域失聯

我國漁船在美國關島海域失聯

農業部漁業署5日下午表示，監控中心4日下午發現，台灣東港籍「勝隆漁61號」漁船在西太平洋關島東方公海海域作業期間，船隻的回報器信號發生異常，並於5日確認勝隆漁61號失聯，目前已洽請外交部及國家搜救指揮中心尋求海域鄰近國家協助搜尋，並同時協調失聯海域附近之我國籍漁船前往協尋。

漁船失聯勝隆漁61號西太平洋徐富癸漁業署

