陸雙航母「首次」在西太平洋演練　展現增強遠海防衛作戰能力

▲大陸雙航母山東號（上）、遼寧號（下）「首次」出現西太平洋演練 。（圖／日本防衛省）

記者任以芳／綜合報導

中國海軍新聞發言人王學猛海軍大校昨10日指出，中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋等海域開展訓練，檢驗部隊遠海防衛和聯合作戰能力。中國軍事專家表示，這是中國海軍兩艘航母「首次」在西太平洋開展雙航母編隊演練，這表明航母編隊體系作戰能力又上了一個新台階，不針對任國家，同時也在向外界傳遞「遠海防衛作戰能力在增強」的信號」。

日本防衛省9日發布消息指出，發現中國兩艘航母「首次」同時在太平洋海域活動，中國海軍航母山東艦在衝之鳥礁（日本稱衝之鳥島）近海的太平洋海域航行，另一艘中國航母遼寧艦自6月7日以來也在日本南鳥島西南海域航行。

日媒《共同社》報導稱，中國海軍兩艘航母首次在太平洋同時活動，防衛省認為中方旨在強化遠海作戰能力，警惕中方迅速擴大活動範圍。

關於這次演練，王學猛昨10日也證實有此事，並且強調「這是根據年度計劃組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。」

時間回顧2024年10月份，在南海某海域，遼寧艦、山東艦編隊「首次」開展雙航母編隊演練，主要錘鍊提升航母編隊體系作戰能力。相隔不到一年，雙航母這次在西太平洋進行第二次演練。

軍事專家張軍社接受《環球時報》記者採訪時表示，這是遼寧艦、山東艦第二次進行雙航母編隊演練，表明中國海軍對航母編隊的運用更加成熟。

張軍社介紹，雙航母編隊在遠海聯合作戰的指揮控制程序更複雜、偵察預警能力要求更高、通信聯絡更繁忙。中國海軍能順利組織雙航母作戰演練，說明對航母的使用更加熟練，能更好地檢驗和提高航母編隊體系作戰能力。同時，雙航母編隊作戰不僅可以提高航母編隊的海上生存能力，還可以大幅提升航母編隊的遠程攻防作戰能力。

張軍社分析說，「雙航母編隊的作戰編成可適應中小規模海上衝突需要，在應對海上突發事件及遠海防衛作戰任務中，會發揮更重要的作用。雙航母作戰能力的形成，有利於提高捍衛國家主權和領土完整的決心與能力。」

「雙航母編隊在西太開展的訓練符合國際法和國際慣例，這種聯合演練不針對任何國家。」張軍社表示，同時也在向外界傳遞信號，「中國海軍海上聯合作戰、遠海防衛作戰能力在增強，保家衛國的能力在增強，未來可在更遠的距離打擊敵人，逐步增強禦敵於國門之外的作戰能力。」