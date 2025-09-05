快訊／東港「勝隆漁61號」美國關島海域失聯　今早發出遇險訊號

▲我國籍漁船「勝隆漁61號」5日在西太平洋公海失聯。（圖／漁業署提供）

記者趙蔡州／綜合報導

農業部漁業署5日下午表示，監控中心4日下午發現，台灣東港籍「勝隆漁61號」漁船在西太平洋關島東方公海海域作業期間，船隻的回報器信號發生異常，並於5日確認勝隆漁61號失聯，目前已洽請外交部及國家搜救指揮中心尋求海域鄰近國家協助搜尋，並同時協調失聯海域附近之我國籍漁船前往協尋。

漁業署說明，失聯漁船「勝隆漁61號」是經許可赴太平洋海域作業的漁船（船全長26.02公尺、船噸位116.07噸），船上有11名船員，包含1名台籍船長及10名印尼籍船員。

漁業署說，勝隆漁61號今年7月11日自屏東東港鹽埔漁港出海，前往西太平洋公海作業，最後一次對外聯繫為今年9月3日，船位回報器則於9月4日下午1點在美國關島東方約740浬處斷訊。

漁業署透露，漁船9月5日上午10點發出遇險訊號，位置距離回報器最後的位置相差約100海浬，漁業署已同步協調附近的我國籍漁船前往協尋及確認。



漁業署指出，將全力協助搜尋失聯船隻，並透過外交部及國家搜救指揮中心持續洽請日本及關島等國搜救單位評估投入相關搜救量能，且與船方家屬、外交部、國家搜救指揮中心以及投入搜救之友船保持聯繫，以提供及時協助。