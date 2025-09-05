　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／東港「勝隆漁61號」美國關島海域失聯　今早發出遇險訊號

▲▼我國籍「勝隆漁61號」漁船於西太平洋公海失聯 刻正全面搜尋。（圖／漁業署提供）

▲我國籍漁船「勝隆漁61號」5日在西太平洋公海失聯。（圖／漁業署提供）

記者趙蔡州／綜合報導

農業部漁業署5日下午表示，監控中心4日下午發現，台灣東港籍「勝隆漁61號」漁船在西太平洋關島東方公海海域作業期間，船隻的回報器信號發生異常，並於5日確認勝隆漁61號失聯，目前已洽請外交部及國家搜救指揮中心尋求海域鄰近國家協助搜尋，並同時協調失聯海域附近之我國籍漁船前往協尋。

漁業署說明，失聯漁船「勝隆漁61號」是經許可赴太平洋海域作業的漁船（船全長26.02公尺、船噸位116.07噸），船上有11名船員，包含1名台籍船長及10名印尼籍船員。

漁業署說，勝隆漁61號今年7月11日自屏東東港鹽埔漁港出海，前往西太平洋公海作業，最後一次對外聯繫為今年9月3日，船位回報器則於9月4日下午1點在美國關島東方約740浬處斷訊。

漁業署透露，漁船9月5日上午10點發出遇險訊號，位置距離回報器最後的位置相差約100海浬，漁業署已同步協調附近的我國籍漁船前往協尋及確認。

漁業署指出，將全力協助搜尋失聯船隻，並透過外交部及國家搜救指揮中心持續洽請日本及關島等國搜救單位評估投入相關搜救量能，且與船方家屬、外交部、國家搜救指揮中心以及投入搜救之友船保持聯繫，以提供及時協助。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／中華隊7：0完封中國
江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術
快訊／我國漁船在美國關島海域失聯！
救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！YouTuber曝失控原因
幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定
江祖平槓三立副總兒「網憂沒戲演遭封殺」　超狂作品資歷起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／東港「勝隆漁61號」美國關島海域失聯　今早發出遇險訊號

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！柯粉直播主曝失控原因　銀行低調回應

摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

不爽彩券被弄壞「放鞭炮」洩憤！嗆：照三餐來亂　暴走男無罪

快訊／不用再抓蟑螂！應曉薇「完成交保」 面帶微笑雙手合十現身

快訊／傳產家族「大嫂變神鬼會計」！掏空公司2.7億遭收押禁見

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

雙向道慘變停車場！網狂酸「彰化日常」　警：沒畫線可停車

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

快訊／東港「勝隆漁61號」美國關島海域失聯　今早發出遇險訊號

救柯文哲領嘸100萬飆罵行員！柯粉直播主曝失控原因　銀行低調回應

摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

不爽彩券被弄壞「放鞭炮」洩憤！嗆：照三餐來亂　暴走男無罪

快訊／不用再抓蟑螂！應曉薇「完成交保」 面帶微笑雙手合十現身

快訊／傳產家族「大嫂變神鬼會計」！掏空公司2.7億遭收押禁見

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

柯文哲交保「2關鍵」卡關續住看守所　法界曝最終可能「2結果」

雙向道慘變停車場！網狂酸「彰化日常」　警：沒畫線可停車

免費親子劇來了！新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

前主播喝醉1舉動「手指腫成豬頭」　求助消防局剪婚戒：人生第一次

超準黑色食物測驗　營養師：每天1種抗發炎、提高免疫力

三星平價機S25 FE台灣上市　2萬入手再送6個月Google AI Pro

情牽近30年！　五月天阿信被喊「Honey」公開熱吻他...全場暴動

軍公教明年不調薪衝擊醫院　醫療工會憂人力加速流向診所、醫美

江祖平遭強制求歡「暴瘦10公斤」！心臟問題加劇　安排電燒手術

U18世界盃／鍾亦恩4局狂飆8K、蘇嵐鴻KKK關門！台灣7：0完封中國

全國績優社政人員表揚　新北8基層同仁脫穎而出

「夢幻三本柱」合體粉絲瘋狂！李雅英、南珉貞、李珠垠大聊保養祕訣

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

社會熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

媽拋家被女兒通報失蹤　警尋獲已變街頭「喪屍」

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

新竹殯儀館「燒錯阿嬤」　家屬怒揍禮儀人員

柯文哲交保4大理由曝　「橘子」逃亡應續押被打臉

為救柯文哲衝銀行領嘸錢　暴走飆罵行員

即／7千萬交保！律師2點聲明曝光　柯文哲：需再行深思

柯文哲遭押一年今「７千萬交保」！　柯媽反應曝光

台東大亂鬥2派混戰整夜　酒店被砸有人中槍

更多熱門

相關新聞

我國船隻金門外海絞網　遭陸漁船圍困求償

我國船隻金門外海絞網　遭陸漁船圍困求償

我國一艘工作船8月31日在金門料羅港東南方8.3浬處海域（禁限制水域線外3.1浬）作業時，意外跟中國籍漁船發生絞網且失去動力，被中國漁船圍困並索討賠償。海巡署接獲通報後，立刻派遣巡防艇前往處理，協助雙方和平解決絞網糾紛，並將工作船安全拖回料羅港。

澎湖漁船遭中國漁船擦撞！　管碧玲曝過程

澎湖漁船遭中國漁船擦撞！　管碧玲曝過程

澎湖漁船疑遭大陸船舶擦撞！船體一度失去動力

澎湖漁船疑遭大陸船舶擦撞！船體一度失去動力

澎湖漁船起火海巡派艦艇滅火救援

澎湖漁船起火海巡派艦艇滅火救援

屏東分署8月拍賣登場　加密貨幣、漁船都買得到

屏東分署8月拍賣登場　加密貨幣、漁船都買得到

關鍵字：

漁船勝隆漁61號

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面